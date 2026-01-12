2026「寫臺北」年度書獎入選名單出爐 郝譽翔、舒國治等名家入榜，淡水河與九〇記憶交織城市樣貌





臺北市文化局主辦的 2026「寫臺北」年度書獎，於今日公布入選名單。本屆入選作品橫跨小說、散文與非虛構書寫，題材豐富，從郝譽翔筆下的北投志怪敘事，到舒國治與木下諄一的味覺記憶，甚至是藝術蝦帶路的街頭美術漫遊。文化局長蔡詩萍表示，入選作品展現了臺北作為一座多層次城市的歷史、空間與生活經驗。得獎名單預計於 1 月 19 日正式揭曉，並將在 2 月 4 日臺北國際書展現場舉行頒獎典禮。

多元視角：從味覺餐桌到淡水河地景的歷史脈絡

本屆「寫臺北」入選書單展現出城市書寫的多元維度，評審團特別強調作品與城市間的深層關係：

廣告 廣告

飲食與生活： 舒國治與木下諄一分別以在地與外籍視角，捕捉臺北的餐桌日常；黃開洋則透過《味道的航線》探尋福州飲食文化如何在臺北落地生根。

地景與文史： 《島都之河》深度勾勒淡水河與臺北百年的共生關係；「藝術蝦」則化身藝術偵探，帶領讀者穿梭街區，從美術史重新觀看臺北地景。

文學敘事：志怪北投與少女成長的九〇年代記憶

文學創作類的入選作品在敘事風格上極具識別度：

魔幻時空： 郝譽翔的《七星物語》融合志怪元素，細膩描繪北投與陽明山一帶的時代印記與空間變遷。

成長重構： 劉思坊的《怪城少女》以半自傳式的少女視角，重現九〇年代的臺北街區與老屋記憶，將生命感受轉化為時代書寫。

蔡詩萍：文學讓臺北故事在不同世代間延續

文化局局長蔡詩萍表示，本屆入選作品敘事成熟，成功將個人經驗轉化為具公共性的城市論述。這不僅是描寫城市空間，更是探問「人如何在臺北生活與記憶」。透過系統性的年度書獎，文化局期望能持續建立屬於臺北的文學座標，讓這座城市的文化記憶被不斷累積。

2026「寫臺北」年度書獎：入選名單一覽(依筆畫序)

《七星物語》／郝譽翔

《我與吃飯》／舒國治

《日本人的台灣美味》／木下諄一

《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》／黃開洋

《怪城少女》／劉思坊

《島都之河：匯流與共生，淡水河與臺北的百年互動》／顧雅文、李宗信、簡佑丞

《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》／藝術蝦

【頒獎資訊】

名單揭曉： 2026 年 1 月 19 日。

頒獎典禮： 2026 年 2 月 4 日於「臺北國際書展」舉行。

無論您是喜愛文史研究、生活散文或魔幻敘事，這份名單提供了探索臺北的不同路徑。1 月 19 日得獎名單揭曉前，不妨先行閱讀這些入選好書。

更多新聞推薦

● 藍白擋中央總預算審查將釀TPASS補助斷炊 基北北桃共識：先籌地方預算支應