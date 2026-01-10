2026「寫臺北」年度書獎單入選揭曉 刻畫城市記憶當代視野

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市文化局今（10）日公布2026「寫臺北」年度書獎入選書單，共有《七星物語》、《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》、《怪城少女》等7本作品入選，創作者從飲食、河流、藝術、美術、歷史記憶與成長經驗等不同面向切入，回應臺北作為一座多層次城市的文化樣貌；得獎作品將於1月19日揭曉，並於2月4日臺北國際書展進行頒獎，首獎將獲得新臺幣50萬元。

此屆入選作品入選作品類型多元，涵蓋小說、散文與非虛構書寫，有郝譽翔《七星物語》、舒國治《我與吃飯》、木下諄一《日本人的台灣美味》、黃開洋《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》、劉思坊《怪城少女》，與顧雅文、李宗信、簡佑丞《島都之河：匯流與共生，淡水河與臺北的百年互動》，以及藝術蝦《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》7本作品入選。

北市文化局長蔡詩萍表示，「寫臺北」年度書獎關注的不只是城市題材的呈現，更重視創作者如何透過文學形式與書寫方法，回應臺北複雜而多層的歷史、空間與生活經驗。評審也指出，這屆評選特別重視作品與城市之間的深層關係，入選作品不僅描寫臺北的空間樣貌，更進一步探問人如何在城市中生活、移動與記憶，許多作品能夠由小見大，從個人經驗、日常細節或特定場域出發，延伸至歷史、文化與世代記憶的討論，展現出兼具文學性與城市意識的書寫成果。

此外北市文化局說明，「寫臺北」年度書獎為臺北市首次以城市為名、系統性推動的年度書獎，期望透過書寫，持續累積屬於臺北的文化記憶與文學座標，讓城市故事在不同世代與書寫形式中不斷被延續，得獎作品將於1月19日揭曉，並於2月4日臺北國際書展進行頒獎，邀請大家一同前來現場，共同見證臺北文學的新篇章。

臺北市文化局今（10）日公布2026「寫臺北」年度書獎入選書單，共有7本作品入選。 （臺北市文化局提供）