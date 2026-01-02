2026〈年度好醫生〉揭曉！《康健雜誌》× 29大醫學會表彰跨界醫療菁英，迎戰超高齡社會

第4屆〈年度好醫生〉名單出爐了！《康健雜誌》聯手全台29個專科醫學會，以「跨界」為主軸，從「跨專科」、「跨社區」、「跨領域」3大面向出發，並以「醫術醫德」、「國際聲譽」、「與時精進」為特質評估，選出29位好醫生。

這29位好醫生多出自醫學中心，另有2位來自診所。他們不僅臨床表現出色，也跨出專科界線、整合多元資源，回應超高齡社會下更複雜的照護挑戰，為醫療現場探索更可行的解方。

好醫生服務醫療院所，以台大體系7人最多，其次為國軍體系6人（含三軍總醫院5人、國軍花蓮總醫院1人），長庚體系則有4人（林口長庚3人、嘉義長庚1人）。

年齡層多落在50～60歲，是跨界實踐的重要主力。最年輕者為三軍總醫院汀州院區院長吳永燦（46歲），最資深者為前衛福部長林奏延（78歲）。

人口結構逼近超高齡門檻：跨界為醫療新能力

台灣內科醫學會理事長、同時也是台大醫學院院長，吳明賢認為，未來的醫學教育必須比以往更強調「跨界」，且在接下來5～10年，這項能力只會變得更加關鍵。

他分析，台灣邁入超高齡社會後，最需要關注的是「非傳染性疾病」（NCDs），常見包括癌症、心血管疾病、糖尿病與慢性呼吸道疾病等等，這些疾病往往牽涉多個系統，病程長、共病多，使治療與照護更加複雜。

人口結構改變也加劇人力吃緊，再加上氣候變遷與災難事件更頻繁，醫療現場面對的變數只增不減。台灣急診醫學會理事長許建清指出，要回應全面升級的未來挑戰，醫師就必須具備跨界的思維與能力。

台灣外科醫學會理事長蔡建松也強調，臨床之外的公共事務、教學研究、醫療科技、資訊管理等領域，同樣需要醫師投入，否則判斷與決策難以到位。年輕醫師若有條件，更應獲得支持跨界參與，把新視角與創意帶回醫療體系。

跨專科、跨社區、跨領域：找出醫療新解方

當「跨界」成為必修，醫療人才永續、全人醫療與病人安全，才有機會找到新的解方。

《康健》記者走遍北中南東，前往29名好醫生服務的醫院實地採訪，呈現他們的醫療理念，以及所肩負的責任與挑戰。也看見他們不分年齡都勇於跨界：有人運用AI與雲端改變醫療模式，有人串連不同專科為病人提供整合照護，也有人走入生技產業、社區或公部門，延伸醫師角色的影響力。

2026〈年度好醫生〉完整名單收錄於1月號《康健雜誌》，更多精彩故事亦可至數位策展頁閱讀，一起來看這群醫師的跨界實踐。 >> https://pse.is/8jnatc

姓名 現職 看診醫院 推薦的專科醫學會 李永在 振興醫院心臟醫學中心結構心臟病介入治療科主任 振興醫院 台灣介入性心臟血管學會 李宜家 台大醫院醫學研究部副主任 台大醫院 台灣消化系醫學會 許永和 萬芳醫院醫品副院長 萬芳醫院 台灣腎臟醫學會 何奕倫 台大醫院副院長 台大醫院 台灣內科醫學會 蔡崇豪 中國醫藥大學醫學院院長 中醫大附醫 台灣神經學學會 洪乙仁 三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師 三軍總醫院 中華民國內分泌學會 彭忠衎 國軍花蓮總醫院院長 國軍花蓮總醫院 台灣胸腔暨重症加護醫學會 陳登偉 三軍總醫院資訊副院長 三軍總醫院 台灣外科醫學會 柯道維 中國醫藥大學附設醫院外科部主任 中醫大附醫 中華民國大腸直腸外科醫學會 林致源 國防醫學大學校長 三軍總醫院 台灣胸腔及心臟血管外科學會 陳晉興 台大醫院外科部主任 台大醫院 台灣胸腔外科醫學會 陳威明 台北榮總院長 台北榮總 中華民國骨科醫學會 楊孟寅 台中榮總腦腫瘤神經外科主任 台中榮總 台灣神經外科醫學會 查岱龍 國家衛生研究院癌症研究所所長 三軍總醫院 台灣泌尿科醫學會 徐正明 嘉義長庚醫院癌症中心主任 嘉義長庚醫院 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會 李俊達 花蓮慈濟醫院整形暨重建外科主任 花蓮慈濟醫院 台灣整形外科醫學會 林奏延 艾萬霖生技創辦人 林口長庚醫院 台灣兒科醫學會 黃建霈 馬偕紀念醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任 馬偕醫院 台灣婦產科醫學會 王一中 台大醫院眼科部主任 台大醫院 中華民國眼科醫學會 鐘文宏 台北／林口長庚醫院皮膚免疫科主任 林口長庚醫院 台灣皮膚科醫學會 李祥和 基隆康合診所院長 康合診所 台灣家庭醫學醫學會 温瓊容 台大醫院老年醫學部主治醫師 台大醫院 台灣老年學暨老年醫學會 陳錫中 台大醫院精神醫學部心身醫學科主任 台大醫院 台灣精神醫學會 吳永燦 三軍總醫院汀州院區院長 三軍總醫院 台灣復健醫學會 黃建程 奇美醫院整合醫療中心暨急診部高齡急診科主任 奇美醫院 台灣急診醫學會 温清華 宜蘭清華牙醫診所院長 清華牙醫診所 中華民國牙醫師公會全國聯合會 黃澤宏 長庚體系中醫醫療發展召集人 林口長庚醫院 中華民國中醫師公會全國聯合會 侯信安 台大醫院內科部主治醫師 台大醫院 中華民國血液病學會 程毅君 台北醫學大學創新發展執行長 衛福部雙和醫院 台灣麻醉醫學會

