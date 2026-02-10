2026 彰化「姐弟內鬥」傷透國民黨？ 蘭萱批謝家：是在分家產嗎？太難看了！

2026 彰化縣長選情，資深媒體人陳鳳馨與蘭萱在節目中表達高度憂慮。陳鳳馨直言，彰化縣是她「第二悲觀」的地方，並重申謝家父母放任子女在鏡頭前相互僵持「非常不當」。蘭萱更批評，謝家姐弟之爭已經把彰化大位當作「分食家產」，直呼這種行為在民主政體中「難看到極點」。

謝典霖帶網紅開箱豪宅掀熱議 彰化縣議長謝典霖與家人住在溪州鄉，各自有獨棟生 活空間，他帶網紅拍片開箱自己的豪宅，屋內有酒 櫃、視聽室及室內籃球場，引發熱議。圖為112年底 拍攝的謝家住宅外觀。 （讀者提供） 中央社記者鄭維真傳真 115年2月1日

姐弟矛盾檯面化：謝典林「開箱豪宅」反成綠營素材

主持人指出，彰化縣議長謝典林近期因在社群平台「開箱豪宅」引發議論，卻也讓對手吳音寧趁勢指控謝衣鳳於擔任召委期間「巧取」台糖用地。蘭萱分析，這對姐弟的矛盾已完全檯面化，主因是謝衣鳳去年底捷足先登宣布選縣長，讓本想從議長轉戰縣長的謝典林極度不爽，進而透過「開箱」等方式吐槽親姐。

儘管謝家父親謝新隆力勸謝衣鳳放棄縣長、維持原狀，但報導指出謝衣鳳參選意志堅定，不僅已在彰化市、和美、福興等地找好看板位置，更轉而尋求黨中央與家族長輩的支持。

蘭萱：這不是家務事！黨中央若不接手就是失職

「你已經把彰化當作你家了嗎？」蘭萱在節目中情緒激動地表示，這種姐弟爭大位的戲碼毫不避諱地搬上檯面，是民主政體中的難堪。她強調，彰化縣長與議長的選舉並非謝家的「家務事」，國民黨中央（如鄭麗文、李乾龍）必須立即介入、快刀斬亂麻。

蘭萱警示，目前民進黨參選人陳素月已在旁觀戰，若國民黨再任由謝家內鬥拖下去，不僅彰化會受傷，這種負面印象更會產生外溢效應，傷害全台灣的選情。

陳鳳馨點名謝家父母：沒做出決策是非常嚴重的

陳鳳馨則認為，謝家父母現在看起來無法處理兩邊的衝突。她強調，這種僵持不下正在散去支持者的人氣，與台中、新北的狀況完全不同，這對國民黨支持者是極大的傷害。