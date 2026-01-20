2026 必入坑香氛！Acqua di Parma兩款典藏版味道太高級、宋慧喬私下愛噴嬌蘭「幽夜白芷」，錢包請趕快準備好

（圖／品牌提供、取自 acquadiparma IG、廖怡婷 攝）

2026 年迎來多款香氛經典的里程碑：Acqua di Parma 為慶祝 110 周年限量推出「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」，並為全台銷售第一的「無限木蘭」換上馬年印記圖騰；而嬌蘭全球大使宋慧喬則親自致敬傳奇帝王蜂印瓶，分享她鍾愛的藝術沙龍「幽夜白芷」香氛，英國皇室御用香氛品牌ATKINSONS則推出「Reserve Collection 典藏系列」。從義式經典到歐洲皇室御用，這些經典香氣不僅是氣味，更是跨越世紀的精湛工藝。

ACQUA DI PRAMA 克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版

Acqua di Parma 自1916創立以來，以多款經典香氛寫下不凡的義式風範，優雅體現義大利生活的藝術，臻於精緻的美學。2026年，Acqua di Parma為慶祝邁入全新110周年里程碑，隆重限量推出「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」。香氛核心來自2024年諾西貝島豐收的依蘭依蘭，再搭配義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚的清新揭開序幕，迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草則添加層次、精緻感。

ACQUA DI PRAMA 2026限量 克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版 100ml／11,200元 （圖／廖怡婷 攝）

這款香氛瓶身以獨特如建築曲線階梯的細節特色呈現，香水瓶背後的標籤貼紙印製上精湛工藝工法與香調組成表。外盒為品牌標誌性的黃色圓帽盒，貼上如金色蜂蠟般的印章商標，印製2024年依蘭依蘭非凡收成與品牌110週年紀念。此外品牌還攜手義大利專門介紹小眾景點的媒體品牌Segreta合作主題報紙，內容將深入探究品牌源自帕爾馬的根源與歷史，凡購買限量克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版即可獲贈一份，數量有限。

（圖／廖怡婷 攝）

ACQUA DI PRAMA 無限木蘭印花典藏版

這款味道從2022年推出以來已成為品牌在台灣銷售第一名的香氛，前調是佛手柑、橙與檸檬明亮清新，中調綻放茉莉、木蘭、玫瑰與依蘭的花香，尾調是麝香與廣藿香包覆，延續香氣的層次與深度。2026年特別以「馬年」為靈感，為外包裝設計全新專屬印花圖騰，「馬」對於中西方文化來說都是力量、優雅、自由的象徵，品牌將明亮黃色、橘紅、酒紅與耀眼金色搭配馬形線條、馬蹄鐵造型既代表幸運也是向柑橘香調致敬。

ACQUA DI PRAMA 無限木蘭印花典藏版 100ml／11,800元 （圖／取自 acquadiparma IG）

為迎接農曆新年到來，Acqua di Parma將邀請畫糖職人蒞臨專櫃以品牌經典符碼「柑橘、香水瓶及禮帽蠟燭蓋」為靈感，結合中國傳統工藝美食-畫糖，於新春農曆年前於限定專櫃推出現場義式畫糖活動，邀請消費者共同體驗中西方文化結合的趣味。

（圖／廖怡婷 攝）

嬌蘭 幽夜白芷淡香精

帝王蜂印瓶誕生於1853年，原是為了突顯「帝王香水」Eau de Cologne Impériale的尊貴感。在尤吉尼皇后與拿破崙三世大婚之際，它被獻上作為皇家禮贈，從此開啟了這段跨越時光的經典故事。近期嬌蘭攜手全球品牌大使宋慧喬，共同致敬經典帝王蜂印瓶，宋慧喬分享「帝王蜂印瓶是一件結合光芒、耐心和工藝的作品，很榮幸能將它的經財分享給所有在追尋對美麗定義的人」，在她專屬的帝王蜂印瓶中，珍藏著她摯愛的藝術沙龍-幽夜白芷淡香精，深沉、細膩且富有層次感的香味也是品牌最受歡迎的經典香氛之一。

宋慧喬手持之帝王蜂印瓶台灣專櫃未販售，預訂需求請洽詢嬌蘭香氛精品店。（圖／品牌提供）

「如果這款香氛是一部芭蕾舞劇，那便是柴可夫斯基的《天鵝湖》。」白芷常因難以駕馭而鮮少受調香師重用，在這款香氛中終於得以綻放——與馥郁香草交織相遇，其清新草本的微苦氣息躍然而出。在粉紅胡椒和雪松香調的襯托下，香氣對比更顯鮮明。想要跟宋慧喬擁有同款味道，一定不能錯過這款。

嬌蘭 藝術沙龍系列 幽夜白芷淡香精 100ML／13,600元 （圖／品牌提供）

ATKINSONS Reserve Collection 典藏系列

英國皇室御用香氛品牌ATKINSONS於1799年在英國誕生，由調香師詹姆斯·阿特金森（James Atkinson）創立。他以紅茶入香，調製出前所未見的古龍水，深得喬治四世國王的青睞，並獲任命為皇家御用調香師。自此，ATKINSONS展開了逾200年的香氛傳奇，以獨樹一格的英倫氣質與精湛調香工藝，成就皇室與貴族爭相典藏的經典之作。

（圖／品牌提供）

跨越兩世紀的香水歷史，累積了許多實體文物與資料，而這些豐富的檔案點燃了靈感的火花，誕生出全新「Reserve Collection 典藏系列」，一場向嗅覺藝術與品牌傳承致敬的極致創作。此系列承襲ATKINSONS對工藝與細節的極致追求，每一款香氛皆由珍稀香料精心調配，並以細緻金箔點綴於佛羅倫斯工匠手工施作的彩色琺瑯層上，瓶身紋理獨一無二，宛如藝術品般的存在。五款香氛分別為暗夜花語香精（茉莉花與夜來香）、許我綻放香精（鳶尾花與香草）、永恆之耀香精（藏紅花與皮革）、鉑金盛宴香精（紫羅蘭與零陵香豆）、至尊琥珀香精（岩玫瑰與白檀木）。

ATKINSONS Reserve Collection 典藏系列 100ML／9,200元（圖／品牌提供）





