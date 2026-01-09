2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City

文／景點+ 張盈盈整理

東京旅遊新景點話題不斷，隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍下漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都帶給旅人全新的印象。這裡將從銀座核心的 Ginza Sony Park 介紹起，再帶你到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City ，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理在這，近日想去東京的粉絲一定要筆記！

圖 / Ginza Sony Park、高輪 Gateway City、teamLab

銀座新地標：Ginza Sony Park 打造都會綠洲





2025 年 1 月底開幕的 Ginza Sony Park 位於東京銀座最繁華的商業帶，是索尼大廈改建後的全新文化與展覽空間。這個占地約 4,000 平方公尺的開放式園區保留原建物部分結構，並加上大量綠意空間、寬闊的步行廊道與藝術展場，是都市中的一處「超級綠洲」。

圖 / Ginza Sony Park

Ginza Sony Park 並非傳統博物館或 Gallery，而是一個跨界場域：結合展覽、表演、裝置藝術、內容市集與體驗活動。無論是日本人氣樂團、當代藝術家、或是跨國品牌合作，這裡的活動永遠不間斷。因為是開放空間與自由參觀的展演舞台，來訪旅人可根據自己的節奏逛展、拍照、看展演。

圖 / Ginza Sony Park、teamLab、

Ginza Sony Park 定期與不定期活動均在其官網公布，旅客來訪前建議查看最新活動資訊，以免錯過限定展覽與現場演出。

Ginza Sony Park

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1

交通方式：

於「銀座」站步行即可到達。

東京 Metro 銀座線／丸之內線／日比谷線 → 銀座站下車，步行 3 分鐘。

也可從 JR 有樂町站步行約 6～8 分鐘抵達。



營業時間與票價：

開放時間： 每日 11:00 - 19:00（視展覽活動可能延長）

費用： 多數入場免費；特定展覽活動依內容收費（需另行購票）

設施內為地下3層、地上5層樓

圖 / Ginza Sony Park

豐洲最新打卡點：teamLab 互動藝術展





提到東京旅遊，近年來teamLab的互動藝術展示許多海外觀光客必遊的景點之一，經過豐洲teamLab常可看到展館外有旅客大排長龍，這個由日本跨界藝術集團打造的空間，以光影互動、動態感應與數位投影聞名，吸引大量觀光客與攝影愛好者前往朝聖。2025 年 1 月，teamLab 豐洲展館新增了三大主題展區包括「運動森林、未來園、捕捉，展出作品超過 70 件，讓每位來訪者成為藝術創作的一部分。

圖 / teamLab

在 teamLab 展館內沒有固定動線，走進每一區域就像闖進互動迷宮，作品會根據你的動作、位置、甚至停留時間而變化。現場的光影與聲音設計搭配身體活動，如同一次身心沉浸式體驗，不只是拍照打卡，更是直接參與藝術。

圖 / teamLab

除了光影展區，這裡還設有專為兒童打造的互動創作空間。小朋友可以在指定區域畫下圖案，完成後作品將會被即時投影到牆面上，讓孩子在遊戲中感受到創造與成就感。

圖 / teamLab

旅人們計畫造訪這裡前需留意，teamLab 的展期常有變動，目前最新主題展預計持續到 2027 年底。若是旅程中正好遇到展出期間，實際造訪便能用完整體驗感受這座互動藝術場域。

teamLab 豐洲展館

交通方式與到達方式：

地址： teamLab 豐洲展館 東京都江東區豐洲 2-4-9 豐洲區域內（展館當期內容依官方公布位置為準）



交通：teamLab 豐洲展館靠近東京灣區，使用東京的無軌交通與地鐵都非常便利。搭乘 東京臨海新交通臨海線（通稱：海鷗線 / Yurikamome） → 在「新豐洲（Shin-Toyosu）站」下車，步行約 1 分鐘即可抵達。





營業時間與門票資訊：



營業時間： 一般每日 10:00～19:00（依展期不同可能有所變動）



門票價格： 成人約 3,600～4,500 日圓（視展區、季節展覽價格不同）



售票方式： 建議提前在官方網站預購指定日期時段門票，可避免現場排隊或撲空。

teamLab 豐洲展館到豐洲千客萬來的交通方式可以利用百合歐號前往。(圖／MOOK玩什麼)

豐洲周邊景點：豐洲千客萬來 市場體驗

豐洲除了 teamLab 展館外，也介紹鄰近的豐洲千客萬來（Toyosu Senkyaku Banrai），這 也是新興打卡點。這裡保留了新鮮海產市場的本格風味，攤位兼具美食與紀念品，使整個豐洲地區更添活力。

不同於過去傳統市場的冷清，豐洲千客萬來將市場文化與現代市集融合。這裡能夠買到新鮮漁貨、壽司、生魚片、烤魚串等現場料理，這種在地口味與熱鬧氣氛的融合，是許多旅客心目中的新鮮體驗。除了餐飲攤位外，各式紀念商品、手工零食與設計感小物也很吸引人。

由於豐洲 teamLab 與豐洲千客萬來相距不遠，建議可以安排同一天的行程，在藝術體驗與市場漫遊之間，享受豐洲最完整的一段時光。

豐洲千客萬來

地址： 6 Chome-5-1 Toyosu, Koto City, Tokyo 135-0061日本

電話號碼： +81 3-3533-1515

交通方式： 同樣搭乘 海鷗線（Yurikamome） → 在「市場前（Shijomae）站」下車，步行約 4 分鐘即可抵達豐洲千客萬來。

營業時間：9:00～22:00

高輪 Gateway City：都會新複合休閒中心





位於東京港區的 高輪 Gateway City 是一座近年才完工的大型都會複合設施，以生活、商業、藝術、綠意融合為設計主軸，成為東京最新的血拼與休閒區。這裡結合大型商場、餐飲品牌、書店、主題店鋪、都市綠地，甚至有高檔住宿與休閒設施，是一處能從早逛到晚的全方位空間。

高輪 Gateway City裡包括MoN高輪設施，預計2026年3月26日開幕。（圖／高輪 Gateway City)

高輪 Gateway City 的商業核心是 NEWoMan 高輪商場，集結了約 180 多家品牌店鋪，從時尚精品、生活選物、特色咖啡館到特色餐廳，種類繁多。商場中常有期間限定活動與主題展覽，是訪問東京時不可錯過的新興目的地。

這裡除了商場之外，也規劃了多處綠意空間與空中花園，讓都市生活可以兼具自然元素，不管是拍照打卡，或是在這裡放慢腳步都相當適合。

NEWoMan 高輪商場裡頭集結眾多品牌進駐，想要逛街購物在這裡絕對可以找到東京人氣商品！（圖／NEWoMan ）

旅客可將 Gateway City 排在購物日程的尾聲，或作為全天的血拼中心，搭配周邊美食與咖啡時光，整個體驗不輸傳統百貨區。

高輪 Gateway City



交通方式：

高輪 Gateway City 緊鄰 JR 山手線「高輪 Gateway 站」，此站為新設車站，方便旅客從東京各地快速抵達。

搭乘 JR 山手線 → 在「高輪 Gateway 站」下車即可抵達。

也可搭乘京急線到 品川站 轉乘步行到 Gateway City 約 10～15 分鐘。





高輪 Gateway City / NEWoMan 高輪

位置：東京都港區高輪 2 丁目

營業時間：

多數店鋪約 10:00～21:00

餐飲店依業種不同延長至 22:00 或更晚

高輪 Gateway City 還包括JW萬豪酒店進駐。(圖／高輪 Gateway City)

東京這座城市每年都有更新與推陳出新的腳步，2026 年更是迎來多個話題景點與大型商業設施。Ginza Sony Park 打破傳統展覽空間的框架；teamLab 豐洲以科技與互動重塑體驗；而高輪 Gateway City 則將生活、綠意與商業融合成習以為常之外的驚喜。安排好交通與門票細節後，旅客能在這些新景點中找到各種最合適自己的旅行方式。東京的精彩從未停歇，不論是初訪還是重遊，都有許多驚喜與樂趣等著旅人們探索！

