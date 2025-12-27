2026 成長引擎全紀錄！4大領域、20檔個股潛力看這裡

財經中心／師瑞德報導

隨著全球半導體製程邁入「埃米世代」及 AI、智慧醫療與空域科技的爆發性成長，台灣產業鏈正迎來關鍵的結構性升級。2025 年末，各家指標性企業紛紛交出亮眼成績單，並提前完成 2026 年的成長布局。從汎銓卡位埃米世代材料分析、世紀民生跨足空域科技、到信紘科與銳澤深耕綠色建廠，這股由 AI 驅動的動能已從核心半導體向外擴散至智慧製造、車用安全及永續材料領域。面對地緣政治引發的全球供應鏈重組，台灣企業透過美國、日本與東南亞的跨國布局，不僅強化了生產韌性，更成功切入全球高階研發與軍備防護的核心供應鏈，展現出強大的營運爆發力與長期價值。

半導體與 AI 基礎設施 先進分析技術與綠色建廠雙引擎

在半導體產業鏈的最前線，汎銓科技（6830）展現研發領航者的姿態，提前卡位埃米世代與矽光子商機。汎銓近期推出的「APT 原子級材料分析」技術，結合次奈米級 3D 重建能力，協助客戶在原子層次辨識材料缺陷。其建置的 SAC-TEM Center 已通過客戶稽核，將正式承接埃米世代的分析需求。更具亮點的是，汎銓將矽光子檢測服務延伸至 PD 與 QA 測試設備銷售，預計 2026 年將設備銷往量產端，開創全新的營運模式。

與此同時，廠務設施大廠信紘科（6667）在 11 月交出月增 35%、年增 65% 的強勁成績，累計營收已超越去年全年。受惠於 AI 工作負載推升資料中心功耗至 300kW 以上，信紘科透過 GC 轉型策略，提供能源效率與綠色製程建廠解決方案，在高密度機電整合領域建立強大競爭力。

而在高科技廠房氣體供應方面，銳澤實業（7703）11 月營收改寫歷年同期新高，年增率高達 42.3%。銳澤具備從設計到驗證的整場系統統包（Turnkey）能力，並已於美、日、星完成海外子公司設立，緊抓半導體大廠增加資本支出與海外擴廠的紅利。無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）同樣表現亮眼，前 11 月營收年增 41%，並宣布在美國設立據點，以在地招募與台灣技術派遣雙管齊下，因應供應鏈轉移引發的擴廠熱潮。

朋億*（6613）則受惠於高潔淨度化學品供應系統與特殊氣體供應需求，11 月營收月增 26.3%，隨著台灣與東南亞新一輪建廠計畫啟動，朋億*正深化綠能技術研發，鞏固長期接單利基。

智慧大健康與空域科技 外泌體保健與無人機軍備雙軌並進

世紀民生（5314）在 11 月展現了強悍的轉型力道，營收年增高達 384.78%，累計年增更衝破 400%。旗下的「朝和生醫」受惠於專利外泌體保健品熱銷，在消費端建立穩固基礎；更引人矚目的是其在無人機事業的突破。世紀民生目前已完成國防級量產產線，初期具備日產百台的實力，且核心零件自製率超過 90%。董事長張祐銘透露，目前正積極參與歐美與中東多國的軍用標案，涵蓋偵搜、巡邏與重型運輸等高門檻領域，預計 2026 年空域科技將成為爆發性增長的關鍵引擎。

同樣切入軍備供應鏈的還有南良（5450），11 月營收受惠於海棉事業部拉貨回溫與特紡事業部的穩健貢獻。南良的高強度特殊纖維已切入國防防護市場，供應包括軍用頭盔阻燃布與防禦工程材料。此外，南良作為杜邦 Kevlar® 認證的高規格防護材料廠，其防砍布料與防火毯已廣泛應用於捷運、101 大樓與電動車安全領域。未來南良將聚焦「國防安全」與「綠色永續」雙核心，運用全球製造彈性協助品牌客戶分散風險，在國際局勢動盪中站穩戰略高地。

綠能永續與智慧交通 電池模組、環保樹脂與電動載具整合

桓鼎集團（5543）在 11 月營收月增 8.08%，成長動能主要來自綠色能源事業。旗下子公司佐茂不僅在智慧穿戴、醫療與低軌衛星電池模組領域深耕，更已正式登錄興櫃，強化品牌能見度。此外，桓鼎旗下統量電能轉型跨足智慧載具設計，推出的「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」榮獲多項設計大獎，目標直指歐洲短程物流市場，展現從能源儲存到智慧運輸的整合實力。

在永續材料方面，永捷（4714）11 月營收飆出歷史新高，年增 103%，主要受惠於歐洲對環保水性樹脂的嚴格新規。永捷將環保 PU 材料與房產交屋認列結合，不僅核心 PU 事業出貨放大，防彈塗料等安防材料也已進入量產。信立化學（4303）則受惠於運動鞋材與汽車內裝的高機能替代需求，11 月營收年增 22.41%。信立積極推動製程去毒化，取得 GRS 再生標章，將廢棄邊料轉化為高機能建材，成功回應國際品牌對低碳材料的嚴苛標準。

智慧製造與車用安全 自動化機器人與 LED 車燈技術升級

和椿科技（6215）前 11 月營收年增 51.17%，反映了全球製造業遷移帶動的自動化採購潮。和椿觀察到，台商在東南亞與印度擴廠時，將高可靠度機器人視為必要選項，不僅帶動 AMR 與自動搬運模組需求創高，和椿更積極由單點設備走向「多產品、深場域」的系統整合。閥門龍頭捷流閥業（4580）同樣受惠於多元產業布局，滿足石化、水處理等客戶對於耐高壓、耐低溫閥門的需求，隨著全球製造業自動化需求增長，捷流透過專業流體控制方案，確保營運穩定向上。

車用電子與零組件部分，橙的電子（4554）前 11 月營收已超越去年全年，主要得益於歐洲「經銷+直營」雙軌轉型，直接經營客戶數年增近 200 家，成功推升產品組合與毛利率。智伸科（4551）11 月營收月增 15.11%，受惠汽車傳統旺季與 AI 伺服器零件量產。

因應 DLC 直接液冷市場將於未來五年呈倍數成長，智伸科已強化水冷系統零組件加工技術，預期將成為 2026 年重要引擎。麗清（3346）在中國新車補貼與 LED 車燈模組穩定需求下，11 月營收持穩，並隨著美國市場關稅趨穩，預計未來出口動能將逐步回溫。

產業韌性與未來展望 多引擎策略確保 2026 成長無虞

巧新（1563）在豪華車市調整之際，積極推動「多引擎策略」，再生鋁使用佔比持續攀升，更跨足半導體設備零組件，與國際大廠進行驗證，為營運增添抗景氣循環能力。劍麟（2228）則持續深化被動安全防護產品接單，並在南投二廠建置首條 AI 散熱產線，開拓新業務藍海。倉佑（1568）11 月營收大幅成長 40%，除了 AM 維修市場補量效應外，半導體設備零組件預計 2026 年第三季試量產，將開啟新一波動能。

此外，永續經營亦成為各家共識，北基（8927）單月營收連續三月創同期新高，本業油品穩定外，更透過設立永續發展委員會，提升公司治理深度。伸興（1558）則在越南基地產能整合下，子公司宇隆已完成機器人與減速機全系列技術建置，為集團打造第二成長曲線。總體而言，台灣上市櫃企業透過多元產業布局與技術門檻的拉升，在多變的全球局勢中展現了卓越的適應力與成長韌性，對 2026 年的營運展望普遍抱持審慎樂觀且具高度信心的態度。

