《2026 WE ARE 我們的除夕夜》 全卡司大公開

記者劉昕翊／綜合報導

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》自上週公布首波卡司名單掀起大眾期待狂潮後，今（30）日好評再加碼，綜藝夜總會黃金班底許效舜、苗可麗、羅時豐，時下當紅男女團ARKis、HUR+，icyball冰球樂團與FLOW樂團，再加上曾榮獲金曲獎最佳華語女歌手殊榮的魏如萱等，超強陣容重磅加盟，除夕夜要讓觀眾連轉臺的機會都沒有。

迄今已邁入第4年的《WE ARE》於去年致敬金鐘60橋段深受大眾喜愛，在除夕夜這個現今少數能齊聚親朋好友一同觀看電視的節慶，節目將再次帶領觀眾重溫箇中樂趣，此次特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」，找來黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。

文總表示，今年節目中也邀請到最「夯」男女團，AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，從80年代跳到現代，一路將除夕夜變成全民當年最熟悉的「舞曲大帝國」，且配合此次節目主軸「音樂與藝術」，近年來臺灣漫畫的表現愈發亮眼，節目請來icyball冰球樂團，「臺搖」配上「臺漫」，要將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，以最有態度的方式迎接馬年的到來，更加碼釋出重量級嘉賓，來自日本、演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團，也將在舞臺帶來膾炙人口的好歌，並與icyball冰球樂團帶來國際夢幻共演。

此外，文總指出，《WE ARE》之所以連續4年來深受觀眾喜愛，除別出心裁的節目內容，與臺灣的連結和共感更是一大原因，將請來2屆金曲獎最佳華語女歌手獎得主魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式陪伴著電視機前的人迎向新年。文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於明年2月16日晚間8時播出至翌日0時，餘更多節目資訊可持續鎖定文化總會粉絲專頁。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今（30）日好評再加碼，集結許效舜、苗可麗、羅時豐、ARKis、HUR+、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱等，超強陣容重磅加盟。（文總提供）

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於明年2月16日晚間8時播出至翌日0時，上週公佈首波卡司名單掀起大眾期待狂潮。（文總提供）