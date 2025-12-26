《2026 WE ARE 我們的除夕夜》夢幻卡司首波解鎖
記者劉昕翊／綜合報導
《2026 WE ARE我們的除夕夜》好評回歸，將於明年2月16日晚間8時，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台播出至翌日0時。文化總會今（26）日公佈首波夢幻卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面，以及連續4年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，將陪伴全家大小一起守歲迎新年。
延續一貫的製作精神，《WE ARE》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性。文總秘書長李厚慶說明，邁入第4屆的《WE ARE》為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞臺上的「拼盤式」演出，而是真正為「這一夜」而存在。
節目開場安排氣勢磅礴的臺灣饒舌，以及金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登臺，攜手孕育許多嘻哈音樂人的臺大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的臺饒能量；接續帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。
深受全家大小喜愛的KTV段落，將再度掀起收視高潮，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，獻上一首接一首的男女對唱金曲，讓觀眾在吃完年夜飯後，一起高歌熱唱、消耗熱量；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿，也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。
另外，呼應全民運動風氣提升，以及臺灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登臺，接受全民的歡呼與喝采。每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞臺的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。
此外，文總指出，這屆主視覺邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，以放射狀光芒作為主要風格，取用活力氣氛的亮橘色，並將「WE ARE」字樣重新組合，衍生出不斷奔騰的馬年角色，共同構成歲末年終的一道嶄新光芒，一掃過去整年累積的疲勞與陰霾，照耀著團結一致、充滿熱情的臺灣。
《2026 WE ARE我們的除夕夜》好評回歸！將陪伴全家大小一起守歲迎新年。（文總提供）
文化總會今（26）日公佈首波夢幻卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面等跨界演出陣容。（文總提供）
主視覺邀請設計師何庭安操刀，以放射狀光芒作為主要風格，取用活力氣氛的亮橘色，並將「WE ARE」字樣重新組合，衍生出不斷奔騰的馬年角色。（文總提供）
