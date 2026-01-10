《2026 WE ARE 我們的除夕夜》最強搭檔組合 「綜藝夜總會」歌、舞、秀舞臺張力爆表

記者劉昕翊／綜合報導

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》兼顧文化性及娛樂面，製作出最有臺灣味的春節特別節目，將於2月16日晚間8時播出至翌日；其中，今年特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」，找來黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞臺張力爆表。

節目邁入第4屆，節目規模再升級，共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，為每一段演出量身打造專屬內容，期讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴。今（10）日在臺北流行音樂中心進行錄影，其中，最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬，今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，2人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。

苗可麗與許效舜合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮，隨後羅時豐接力登臺，連唱2首、魅力全開，接著臺語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以5人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

另外，苗可麗、李千娜、許效舜3人過年齊聚，互動自然又溫馨。聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享，自己紅包金額超過6位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式並感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。另許效舜也在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說，會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財。

此外，3人談及各自的過年與除夕計畫，皆選擇陪伴家人，許效舜說，因為長輩都不在了，除夕夜將陪老婆回家過年；苗可麗更分享對生死與陪伴的體悟，直言歷經家人離開後，更懂得珍惜當下，「沒有人會等你，下一刻不一定還在」，一席話讓現場多了份溫暖與省思。

《WE ARE綜藝夜總會》今年再度推出加強版，最後以5人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。（文總提供）

「綜藝夜總會」找來黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。（文總提供）