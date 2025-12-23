2026 房市三大變數曝光！央行利率不變、房貸總量回歸銀行自管，成交量有望回穩

央行 2025 年第四季理監事會議決議維持利率不變，房市政策方面則延續第七波信用管制。值得注意的是，央行同時宣布，2026 年起不動產放款總量目標將回歸銀行自主管理。

信義代銷指出，雖然利率按兵不動、信用管制未鬆綁，短期內仍難為房市注入大量活水，但「放款額度控管回到銀行端」有助降低貸款不確定性，緩和市場觀望氛圍，對自住與換屋族群的信心具有支撐效果。

信義代銷分析，信用管制持續意味著多屋族資金運用仍受規範，交易量難以快速爆發；但銀行端在放款額度控管上重獲自主權，預期可紓緩資金調度壓力，讓自住客群較有機會取得更順暢的貸款資源。

展望 2026 年，信義代銷提出三大觀察重點：第一是央行政策態度與基準利率走勢，以及信用管制何時鬆綁；第二是選舉年政策變數，新青安 2.0 若推動，可能引出剛性買盤；第三是虛坪改革制度上路，新案公設比降低後，將成為自住客評估性價比的重要指標。

