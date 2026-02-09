2026「拜金女標準」出爐？超狂項目網罵翻：快止損

生活中心／綜合報導

近年在社群上有不少女網友分享，自己因日常生活消費遭男友嫌棄，甚至開口批判「拜金」。如今又有民眾分享自身情況，指出自己只不過「點手搖飲」，就被對方罵「看起來很貴也敢喝」，讓她相當傻眼稱「這是2026年最新拜金女標準嗎」。該文曝光也引發討論。

該網友指出，自己被男友嫌棄拜金，不是名牌包、不是iPhone或精品首飾，而是因為一杯飲料。她回憶：「上禮拜我這位交往了一周的前男友因為一杯手搖飲跟我大吵一架，我先說我沒有每天喝、沒有逼他買、沒有加料。只是經過一間飲料店，看起來相對有裝潢，加上沒買過所以想嘗試看看，然後他就炸了。」該網友點出男友當時稱「這看起來很貴妳也敢喝？」、「所以你是要我付嗎？我先說我們才剛在一起」。

2026新「拜金女標準」出爐？「她因1事被男友罵」超狂項目網喊：快止損

該女因買手搖飲，被男友罵拜金。（圖／翻攝Threads）

該網友稱2026最新拜金台女標準，包括：「買原價星巴克；沒有用折價券就搭 Uber；一天用超過2片衛生棉；吃摩斯漢堡；兩人份鹽酥雞點365元；迴轉壽司吃超過300元；愛喝奶茶；吃飯沒AA；洗髮精用到最後沒有加水；做美甲；喝35元礦泉水；訂閱單人Netflix，不用家庭方案；電影都假日看，不看平日6折的；衛生紙用最貴的四層舒潔。」

2026新「拜金女標準」出爐？「她因1事被男友罵」超狂項目網喊：快止損

該網友列出2026最新台女拜金標準。（圖／民視新聞資料照）

不少網友稱「幫我新增一下：兩人吃300的丸龜製麵」、「這些討厭拜金女的男人們，應該倆倆湊一對，價值觀相近應該會很合的」、「一次我跟前男友去吃摩斯漢堡，他平常很少吃，印象中那次是我付錢的，但他從結帳那一刻開始就唸到我們吃完離開還在唸」、「我先說，這些我全都有我是敗家撈女」、「還好我是有能力的姐姐」。

