2026「政經軍心」兵推登場 聚焦防範中國灰色脅迫與全社會韌性

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臺灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的「2026政經軍心情勢推演(PEMS TTX)」今(15)日開幕，將透過2天兵推，以2030年「後川普時期全球重組」為想定背景，探討台灣在面臨中國結合政治、軍事與經濟手段的「灰色地帶脅迫」下，如何檢視應對能力與政策韌性。(記者劉信德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕臺灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的「2026政經軍心情勢推演(PEMS TTX)」今(15)日開幕，將透過2天兵推，以2030年「後川普時期全球重組」為想定背景，探討台灣在面臨中國結合政治、軍事與經濟手段的「灰色地帶脅迫」下，如何檢視應對能力與政策韌性。兵推打破傳統軍事兵推模式，轉向涵蓋政治、經濟、軍事及心理層面的整合架構。

「政經軍心」兵推合計共設置11個推演組，內容橫跨七大關鍵領域，從灰色地帶軍事威懾延伸至全民防衛、能源安全、經濟體系穩定與半導體供應鏈風險等議題。推演特別採用「風險傳導鏈」分析框架，強調能源、金融與產業衝擊如何在系統中擴散，進而影響整體國家安全，以期在高度不確定的國際環境下，為台灣尋求維持戰略自主的解方。

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本次推演計畫主持人、臺灣安全研究中心主任劉復國致詞說，今年二月底爆發的伊朗戰爭讓局勢發生戲劇性變化，工作團隊幾乎每隔一天就要隨著局勢修改一次兵推想定。

他強調，台灣面臨的首要挑戰是能源短缺，且隨著美國總統川普對貿易夥伴提出新的經濟挑戰，台灣正面臨來自四面八方的政經與心理考驗。

劉復國引用兵推策劃人、前海軍上將暨立法委員陳永康的理念指出，兵推的核心在於「危機預防」而非「危機管理」。他也提到，近期有政黨主席率團赴北京會見中國國家主席習近平，以及美國總統川普計畫訪中，都讓台海局勢走向新方向，兵推正是為了在多變的地緣政治中掌握最準確的局勢認知。

政大國關中心主任王信賢致詞時指出，美中競爭已進入新階段，重塑了全球貿易與國際秩序，而台灣作為全球高科技與人工智慧(AI)的領導者，正處於科技與地緣政治的最前線。為此，政大國關中心去年已成立「兵推學院」，致力於在校園內推廣桌上兵推，並培養年輕一代對地緣政經局勢的興趣。

中華民國國際法學會理事長王冠雄表示，俄烏戰爭與美伊緊張局勢凸顯了全球安全的脆弱性與相互牽連。本次推演採取宏觀視角，將外交、能源、產業、醫療保健與社會韌性納入討論，目的是希望能為政府或社會提出務實且具可操作性的政策建議。

二十一世紀基金會副執行長周韻采代表致詞時強調，本次推演聚焦中國對台的政治與軍事灰色地帶威懾及認知戰。她堅信，台灣首要的戰略目標必須是窮盡一切可能的方法來避免戰爭、維持和平。台灣應善用自身獨特的地緣戰略位置、民主價值與半導體技術優勢，建構一個既能保障安全，又能在大國之間求取平衡的平台。

民間兵推恰與國軍漢光42電腦兵棋推演同期間舉行，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正受訪說，雖然只是時間點的巧合，但政府與民間各自針對台灣所面臨的安全困境，進行不一樣的桌上兵棋推演，對台灣整體來講是好事，國軍以防衛作戰為主，本次民間兵推則以社會韌性，包括關鍵基礎設施等，相輔相成、非常有用。

臺灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的「2026政經軍心情勢推演(PEMS TTX)」今(15)日開幕。(記者劉信德攝)

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