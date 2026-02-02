2026「教師生命成長營」 近600位教職員學習以觀功念恩與情緒教育重塑校園幸福力

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 面對日益複雜的校園人際關係，教師的心理韌性成為影響教育品質的關鍵。財團法人福智文教基金會秉持創辦人日常老和尚「教育是人類升沉的樞紐」理念，於 1 月 30 日至 2 月 1 日假國立屏東大學舉辦第 34 屆「教師生命成長營」。

▲福智文教基金會2026「教師生命成長營」身穿黃背心的義工，以溫暖的笑容與服務他人的精神，深深感動學員。（圖／福智文教基金會）

本屆營隊吸引近 600 位來自全國大專校院及中小學之教職員參與，以「 探索生命價值」與「找回幸福主控權」為兩大核心主軸，透過戲劇、座談、桌遊等多元學習課程，以「觀功念恩」為實踐的方法，回應教育現場的困境，打造幸福校園。

▲福智文教基金會2026「教師生命成長營」近600位教職員共同學習，課程以「 探索生命價值」與「找回幸福主控權」為主軸，重塑校園幸福力。（圖／福智文教基金會）

「觀功念恩」是幸福的金鑰

「觀功念恩」是用一雙發現美的眼睛，看見別人的優點，感念他人的幫助，「觀功念恩」正是在困難、麻煩、苦難與痛苦之中，發現希望的方法，成為幸福的主人。

曾任教於中央大學的潘明蓉老師與華僑高中的林羿汝老師，分享運用「觀功念恩」改善夫妻、親子關係的生命歷程，讓學員感動不已．

▲福智2026「教師生命成長營」關注教師情緒的韌性是幸福教育的基石，課程設計包括以桌遊方式提升參與教師理解與引導學生的能力。（圖／福智文教基金會）

教師情緒的韌性是幸福教育的基石

「自我覺察」與「情緒探索」是營隊中協助老師培養情緒韌性的途徑，當教師具備敏銳的覺察，便能理解學生行為背後的動機，減少管教的衝突，成為學生成長的陪伴者。

在「幸福探索站」課程中，以桌遊方式引導學員更認識自己、穩定情緒，提升理解與引導學生的能力。「教育心方向」課程透過覺知體驗，引導學員覺察當下的每一個片刻，在變動快速、岔路密布的世界中，培養一份不被外境動搖的「終極清醒」。

▲福智2026「教師生命成長營」協助老師「自我覺察」與「情緒探索」，培養情緒韌性。（圖／福智文教基金會）

以教育實踐永續價值

營隊呼應永續發展議題，以慈心有機農業發展基金會投入台灣水雉鳥保育的歷程為案例，邀請慈心基金會股長孫久惠女士分享輔導綠寶田農場林丙火先生轉作友善耕種、推動「綠色保育標章」的奮鬥歷程，讓農業與生態交會，呈現永續經營的希望。

除了講師之外，營隊還有一群身穿黃背心的義工，他們以溫暖的笑容與服務他人的精神，深深感動學員。今年 1 月，基金會再度榮獲教育部 114 年度「社會教育貢獻獎」肯定。(延伸閱讀：呼應 SDGs 永續發展目標，福智文教獲教育部「社會教育貢獻獎」 )