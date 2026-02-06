黃暐瀚：蘇巧慧穩坐綠營新北最強選將、李四川領先不急？黃國昌剩一個月扭轉民調

2026 年縣市長選戰腳步逼近，全台最大票倉新北市陷入「望川秋水」的焦慮。政治評論員黃暐瀚日前在社群平台與節目中同步剖析，目前藍營在新北、新竹、台中等地普遍呈現焦慮態勢，唯獨民調「獨走」的李四川展現驚人定力。黃暐瀚直言，新北戰局已隱約定調為「川慧大戰」，而黃國昌欲在短時間內超車，機率微乎其微。

藍營焦慮「望川秋水」！李四川親駁請辭說：做事就是最好的競選

黃暐瀚觀察到，藍營最近浮現集體焦慮，尤其是新北基層急切希望王牌李四川能早日「披掛上陣」。然而，李四川本人日前親自駁斥「農曆年前請辭說」，強調現階段目標是專心完成與輝達（NVIDIA）的簽約。

廣告 廣告

黃暐瀚解析，李四川展現了「工程人」的專業堅持，認為過程不容瑕疵。更關鍵的是，李四川目前的領先並非靠「拜票」跑出來的，而是靠「做事」形象建立的信賴。黃暐瀚感性表示：「對李四川來說，做事就是最好的競選，而不是掛著參選人背帶到處懇託。」

蘇巧慧穩坐最強選將 「川慧大戰」已成板上釘釘？

針對民進黨佈局，黃暐瀚給予蘇巧慧高度評價，直言她是近年來民進黨派出的「最強新北市長參選人」。在目前的民調架構下，「新北誰最會？四川拚巧慧」已成為最可能的劇本。黃暐瀚認為，蘇巧慧的基層實力紮實且不弱，這場「川慧大戰」幾乎已是板上釘釘。

黃國昌剩一個月能逆轉？黃暐瀚揭「三層邏輯」下的現實難題

民眾黨方面，雖然黃國昌已獲徵召，但黃暐瀚提醒，參選其實包含「徵召、意志、最終代表」三件不同的事，不能混為一談。

面對目前 15.4% 的民調落差，黃暐瀚點出殘酷現實：若三月底要確定藍白共推人選，扣掉年假，黃國昌**「時間只剩下一個多月」。他直言，想在這麼短的時間內「逆轉超車」李四川，難度極高。這也讓新北戰局的焦點，更加鎖定在「李、蘇」兩強的對決。