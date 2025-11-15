2026「新北潔出曆」登場！ 邀12插畫家譜寫城市故事

新北市 / 綜合報導

為了響應綠色生活，新北市環保局正式發布2026年全新的「潔出曆」，這次邀請到12位在地插畫家共同創作，並且結合獨特的音樂設計，內容從水資源、空氣品質到垃圾減量等議題，要引導市民在日常生活中，感受城市永續魅力。

邀請12個插畫家，譜寫一整年城市的樣貌，由新北環保局製作，2026年全新月曆，從水資源、空氣品質，到垃圾減量等議題，用每一頁記錄，新北的永續行動。

插畫家Mr.FF薯條先生說：「創作靈感，就是我讓...，我也是後來才了解，其實新北環保局，針對於科技執法，還有針對社區寧靜的一些住戶，有更多的幫助。」

插畫家Liting說：「在繪製這畫面的時候，我希望可以著重在說，我們可以透過像拾起寶特瓶，這樣小小的動作，就可以帶給整個海洋生態，一個很巨大的改變。」

除了視覺創作之外，今年的「新北潔出曆」，更是第一次導入「陪伴音樂」，用聲音做為五感設計的一環，邀請到知名配樂家溫子捷，透過節奏變化引導情感流動，打造視覺跟聽覺的沉浸式體驗。

配樂家溫子捷說：「怎麼樣讓聽覺這件事情，可以有更多浪漫的描述，也許它可能就是一個，所謂這個音樂陪伴性，所產生的一個作用。」而環保局也同步推出，線上跟線下的活動，只要回收乾電池就能獲得月曆，邀請市民用實際行動，參與減塑生活。

新北市環保局副局長朱益君說：「我們也有很多，環保有信念的市民，他也可以來加入，希望透過大家共同合作，今天環保不可能是一個人在做。」要讓市民在翻閱中，對環保永續產生共鳴。

