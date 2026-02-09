2026 新年手機促銷：米可手機館新春優惠 45 折起，S25 Ultra 價格挑戰市場最低價！

圖說：米可手機館年終放大術 三星 S25 Ultra 免三萬帶回家。圖/米可手機館 提供

文/生活消費中心

農曆春節進入最後倒數一週！隨著年終獎金陸續入帳，全台迎來年前最強換機潮 。知名連鎖通訊品牌「ｍiko 米可手機館」宣布即日起至 2 月 28 日推出「新春購機節：馬力全開」活動。米可以「年終放大術」為口號，祭出「最低 45 折」的新年手機降價優惠，並提供總價 20 萬的大獎抽獎，要讓消費者在預算內輕鬆升級新機，風光回鄉過好年 。

新年手機降價三星最有感！旗艦機 S25 Ultra 現省超過 1萬 5

在年前這波折扣戰中，旗艦機款以三星機皇 Galaxy S25 Ultra (12G/256G) 降價最多，成為「年終放大」首選，米可手機館新年活動期間下殺至 $28,490 (原價 $43,900)，現省金額高達 $15,410，達成「免三萬」入手頂級 AI 旗艦手機的期待 。而針對預算有限的學生或小資族需求，最熱銷的安卓機款 Galaxy A56 (8G/256G) 更是直接殺破萬元大關，促銷價 $9,590 (原價 $16,990)，以 56 折的超高 CP 值穩坐「平價機王」寶座。

圖說：米可新春購機節：馬力全開。

走春拍照必備 vivo、OPPO 手機 新年折扣下殺 45 折

針對春節 9 天長假的出遊需求，米可手機館特別精選 OPPO 與 vivo 兩大「人像專家」祭出新年折扣優惠。新一代演唱會神機 vivo X300 Pro (16G/512G) 搭載頂級蔡司三鏡頭，現在新年促銷價現省 $7,000，只要 $30,990 (原價 $37,990)！主打輕薄與美顏自拍的 vivo 中階手機 V60 (12G/512G) 下殺 62 折，只要 $12,490 (原價 $19,990)。而擁有 6,500mAh 超大電量的 vivo 入門機款 Y39 (8G/256G) 更是下殺 45 折，只要 $4,990 (原價 $10,990)，不到 5 千元就能帶回家，絕對是送給長輩的首選。

OPPO 最新旗艦 Find X9 Pro (16G/512G) 以頂級影像系統挑戰單眼級畫質，新年促銷價只要 $30,990 (原價 $38,990)，現折 $8,000；而擁有「AI人像專家」美譽的 OPPO Reno15 (12G/256G) 則降價 $4,000，只要 $13,990 (原價 $17,990)，是拍攝走春美照的最佳利器。

iPhone 17 Pro 現省近三千 Google Pixel 加碼抽機票

辛苦了一整年，許多果粉與 Google 粉絲也準備犒賞自己。在米可手機館，Apple iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 均享有超低折扣，其中 iPhone 17 Pro 現省近 $3,000，而且米可現貨充足，讓消費者不用苦等物流，年前就能拿到新手機拍下圍爐團圓照。

而 Google 中階新星 Pixel 9a (8G/128G) 祭出 66 折優惠，新年優惠價僅需 $10,890 (原價 $16,490)， 在 2 月 22 日前購買，還能加碼抽價值 22 萬的「美國舊金山雙人之旅」，一人中獎兩人同行，年後直接飛美國看 NBA 球賽、朝聖 Google 總部。

圖說：米可 2026新春購機節 手機最低 45 折。

「米可新春購機節：馬力全開」不限金額消費享好禮

米可手機館不只提供購機優惠，還能搭配「新春購機節：馬力全開」活動，就是要讓民眾「有感放大年終」。活動期間「全館消費不限金額」即送「開運紅包袋」，還能抽價值近 4 萬元的「WINIX 30 坪空氣清淨機」（市價 $39,900，共 5 台），以及申辦門號或配件購物滿 $1,000 元就送「馬上發手機支架」。現在活動好評延長至 2 月 28 日，業者呼籲民眾把握年前庫存最齊全的時刻儘早下單，避免熱門機種被提早搶購一空。