2026 斷層世界來了，企業準備好了嗎？

歲末年終，當許多企業正為明年的預算、人事與策略做最後盤整時，《商周領袖會》選擇在此刻舉辦成立以來首場領袖講堂，邀請會員暫時停下腳步，從更高視角重新理解世界正在發生的結構變化。

12 月 17 日晚間，近百位會員齊聚一堂。本次講堂以 2026 經濟趨勢為核心，希望協助企業領導人更清楚辨識環境變化，判斷哪些議題必須優先面對，為未來決策提供實務參考。

別用舊邏輯 面對新世界

「方向不對，努力只會白費。」商周領袖會會長楊尚軒 在致詞時直言，過去企業習慣用經驗推演未來，但現在，最大的風險反而是依然用舊邏輯面對新世界。

當外在環境快速變動，經營者需要的，未必是更多決策，而是先確認哪些判斷仍然適用、哪些假設已經失效。這也是領袖會在成立第一年便規劃「領袖講堂」的原因——希望在資訊密度最高的時代，幫助企業抓住真正影響決策的關鍵變數。

美國降溫、中國通縮、全球進入結構轉換期

商周首席經濟專家楊少強副總主筆，從國際數據切入，為現場企業主分析 2026 年的經濟情勢。他指出，全球經濟正進入一個結構轉換期：

中美脫鉤 已非短期事件，而是長期趨勢；限制性貿易政策快速累積，意味著全球化不再建立在「低摩擦」假設之上。美國經濟呈現通膨與勞動市場雙雙降溫，中國則持續面臨通縮與資產負債表壓力。

在這樣的環境中，企業若仍假設世界會自動回到過去的常態，反而更容易暴露於風險之中。

台灣表現亮眼，結構問題卻更值得關注

談到台灣，楊少強指出，表面數據看似穩健：人均 GDP 可望創新高、通膨溫和、失業率維持低檔。但從結構面來看，兩項風險正在累積。

其一，科技出口高度集中所帶來的「荷蘭病」現象。當單一產業過度成功，推升匯率，反而壓縮其他產業的競爭空間。

其二，長期低薪問題。製造業生產力快速成長，但吸納最多就業人口的服務業，研發投入與生產力提升有限，導致薪資結構難以改善。

這些問題短期不易顯現，卻會在景氣反轉時，成為企業最大的壓力來源。

AI熱潮 下，企業更需要分辨輕重緩急

AI 無疑是當晚最受關注的議題。楊少強以「淘金熱」作比喻，指出 AI 投資正從晶片、算力，延伸至電力與資料儲存等基礎設施；但同時也提醒，多數 AI 專案尚未產生可量化的財務報酬。

真正的風險，不在於是否導入 AI，而在於導入之前，是否清楚知道要解決什麼問題。從研究結果來看，AI 投資若聚焦於後台流程與自動化，較有機會創造實質效益；反之，僅停留在表層應用，容易流於成本支出。

培養企業「韌性」 檢視「看不見價值」

隨後的焦點對談，由 CRIF中華徵信所 副總經理許滸與楊少強展開，討論從預算編列、缺工壓力，到 AI 投資定位等企業最現實的決策難題。

對談中反覆出現的一個關鍵字是「韌性」。與其追求短期效率極大化，不如確保企業在關鍵變數失控時，仍能存活、調整與再出發。

這也意味著，企業需要重新檢視資產負債表上的「看不見價值」，包括供應鏈配置、品牌信任與組織彈性，而不只是追求帳面成長。





在變動時代，找到可以一起思考的地方

隨著首場【領袖講堂】圓滿落幕，《商周領袖會》也正式開啟 2026 年度的學習與交流旅程。面對仍將持續震盪的大環境，沒有任何企業能單打獨鬥， 未來，領袖會將持續扮演企業家交流的平台，讓會員在這裡看見趨勢、交換經驗、找到夥伴，為下一個階段的成長奠定更穩固的基礎。