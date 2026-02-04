2026「旅動東海岸」全面升級 兩大賽事即起報名

觀光署結合「長濱雙浪金剛馬拉松」和「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」推出的運動觀光品牌「旅動東海岸」今年邁入第5屆，不僅獎金提升、裝備升級，同時串連花東產業鏈，打造東台灣的運動度假魅力。

觀光署東部海岸國家風景區管理處4日宣布，即將於5月3日登場的「長濱雙浪金剛馬拉松」和6月7日展開的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」即日起同步開放線上報名，並開放運動幣折抵報名費，早鳥還可享新台幣100元優惠，前 500名更可獲得專屬鞋袋。

東管處長林維玲表示，這是觀光署結合兩大運動賽事並推出「旅動東海岸」觀光品牌的第5年，不僅首獎從新台幣1萬元提高至1萬5千元，第6名更從1,500元翻了4倍到6千元。此外，還有團體報名加碼，只要10人以上的團體即可獲得紀念T-Shirt；20人以上更可獲得「客製化戰袍」，在紀念T-Shirt上印製團隊專屬的Logo，打造專屬的尊榮感。

觀光署副署長黃勢芳則表示，2026旅動東海岸深度整合花東縱谷、長濱、瑞穗及豐濱等地方資源，並串聯部落文化與低碳旅遊，邀請全台跑者與鐵人重返東海岸，感受「East of Taiwan」的運動度假魅力。

黃勢芳強調，「旅動東海岸」不只是運動比賽，更是深度體驗地方溫度的窗口。今年東管處更將兩大賽事結合在地品牌「成功人事」、「雙濱生活趣」及「秀姑巒大河戀」，吸引大家在追風的同時，也能以低碳旅遊帶動地方經濟的發展。需留意的是，住宿可能要先搶先贏！他說：『(原音)很多地方可以運動，但是花東不一樣，好山好水，那個是獨一無二的，尤其我們泛舟的部分，幾乎是國際旅客有名的一個景點，那金剛雙浪也應該已經具有國際知名度，不只是國人喜好的地方，而且聽說是住宿要前一年就要訂。我想這是我們觀光署推的非常獨特的一個活動，歡迎大家也邀朋友來參加。』

東管處表示，結合海浪與稻浪的長濱雙浪金剛馬已邁入第11屆，每年都吸引1,500名跑者參與；全台唯一結合泛舟的鐵人三項歷史更加悠久，每年也有700-1,000人參加。而在「旅動東海岸」推出後，更在去年吸引30多名外籍遊客參與，較往年增加5成。建議來到花東的旅客可善用「共乘花東」線上叫車來接駁。