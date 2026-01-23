2026，既自由又樂透

文/夏學理教授（前臺師大發言人/所長）

2026伊始，發覺身旁已有不少人，都共同意識到一件事：

「自由」不是退休後才出現的，也不是先得把口袋變深，才能解鎖的門卡。

它更像是一張早就放在你我口袋裡的彩券，只是人們一直沒去刮開那層銀灰色的塗層。

疫情過後的這些年，世界悄悄地出現了一種集體醒覺 – 無須振臂高呼，也不是大家都辭職去巡遊、放風，而是有越來越多的人，選擇刪除人生設定裡的緊箍咒：「我必須先成為某種樣子，之後，我才能過上我想要的生活。」

有人在刪除緊箍咒後，決定不再坐等孩子上大學；有人五十多歲了，去報名學鋼琴、彈吉他；有人在刪除之後，開口跟老闆說：「我要請半天假，陪媽媽去海邊走走」； 還有人在刪除後，把「穩定」二字，從人生的最高安全級別拉下，換成了「我想在未來五年，被自己再驚喜一次」。

當然，儘管刪除了緊箍咒，這個世界的房貸、學費、醫療單、物價上漲……，全不會因為你我的勇敢就自動消失。 但2026的最神奇之處是：

「恐懼的大小」雖然沒變，卻因為「自由自在」的生活，而縮小了佔比。

以前的恐懼，霸佔了心靈裡最最珍貴的主臥；而今在想開之後，恐懼頂多就借住個幾天沙發，然後自己拍拍屁屁走人。

愈來愈多的「普通人」，用很日常、很即時的方式，接力刮開「自由樂透」：

– 婉拒加班，回家陪孩子搭積木

– 把年假真的拿來休息，而不是換成酬勞

– 承認自己確實不喜歡現在的工作，於是積極培養第二專長、轉換跑道

– 在家族的群組裡說：「今年我不打算回家過年，我想去看看遠方的世界」

– 對奢侈品說「不」，把錢拿去上一些想上的課，買一幅自己喜歡的畫

這些以雙臂擁抱自己的選擇，像是一顆顆或大或小的石頭，慢慢改變了生命之河的流向。

是的，2026的自由樂透，不是被千萬獎金砸頭（有，當然也是很好的），而是徹底體悟：「原來，我可以優先選擇自由」！

以前，人們被教育成要先背誦規則，再去設想如何過活。現在，有人開始反過來玩：「先決定自己想成為什麼樣的人，再回頭去湊齊那個版本裡的自己，所需要的資源、時間和勇氣。 」

這張自由樂透附加有一顆無敵驚爆彩蛋，在你刮開的那一刻，你可以聽見你的心，在熱切地對你說：「原來，我真的可以這樣活。」

「既自由，又樂透」，是2026的開場白。祝福在2026的每個清晨，我們都能開心地對著鏡子裡的自己說：「早安啊，今天繼續，好好做自己。」

*寫在2026《123自由日》