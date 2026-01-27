2026 春節全攻略：品牌如何搶佔商機，讓消費者逛得開心、玩得盡興？

2026春節商機不留白，從線上互動到線下看板，傑思·愛德威協助品牌精準攔截年節人潮。

面對 2026 年長達九天的農曆春節連假，大家都想出去玩，精準攔截消費者的目光，將春節流量轉化為實際業績。單一管道的廣告已難以捕捉消費者的注意力！透過傑思·愛德威的「三大年節行銷策略」，能創造一個讓品牌精準獲客、消費者也能享受便利與樂趣的雙贏春節。

策略一：走到哪看到哪！戶外看板成為貼心的購物嚮導

【對廣告主的價值：精準攔截與彈性預算】

• 打破僵化合約： 利用 pDOOH（程序化電子看板），品牌不再受限於長期租約，能以數位方式靈活購買線下廣告。

廣告 廣告

• 數據驅動佈局： 結合全家便利商店的獨家銷售數據，直接鎖定「禮盒銷量最高」的門市進行重點曝光，抓緊消費者購買禮盒的最後決策瞬間。

• 跟著人潮移動： 針對返鄉與出遊車潮，利用地域屬性篩選，優先鎖定國道休息站與交通幹道周邊的高人流店舖。例如傑思·愛德威曾協助桃園燈會精選400家店舖推播，成功將跨區人流導向會場。

【對消費者的吸引力：資訊就在手邊】

• 不再錯過好康： 在塞車途中停靠休息站或便利商店補給時，電子看板能即時提供最適合當下的伴手禮資訊或周邊景點活動，解決「買什麼、去哪玩」的煩惱，填補消費者放下手機後的注意力空白。

策略二：手機就是遊樂場！用 LINE 貼圖與趣味測驗「黏」在一起

【對廣告主的價值：深度圈粉與自然擴散】

• 低成本高擴散： 數據顯示「貼圖拜年」是台灣全民運動。透過實用且具節慶感的貼圖設計，能激發用戶主動轉傳。例如台灣飛利浦LINE官方帳號「飛利浦健康生活」曾藉此創造超過80萬次下載，並為官方帳號帶來近70萬名新增好友。

• 遊戲化導購： 利用心理測驗或抽籤互動，將流量變現。餐飲品牌「青花驕」曾推出趣味籤詩創造百萬曝光並導流千人到店；全家便利商店的「貪財蛇」遊戲更吸引 60 萬人參與，成功將線上人氣轉化為線下消費。

【對消費者的吸引力：好玩又有拿】

• 年節娛樂不間斷： 過年期間最愛滑手機測運勢、玩小遊戲。無論是抽支「趣味籤詩」看看新年運氣，還是玩復古的貪財蛇遊戲賺購物金，在娛樂的同時還能領取專屬優惠券，讓過年更添樂趣。

策略三：拒絕廣告轟炸！只提供消費者「真正想要」的專屬優惠

【對廣告主的價值：私域流量精準轉化】

• 鎖定核心客群：透過傑思·愛德威獨家開發的 IDEA Push 私域流量行銷系統，利用第一方數據進行標籤分群。例如針對「品味享樂族」推廣高級年節禮盒，或針對「精打細算族」推播旅展優惠，大幅縮短消費者從心動到下單的路徑。

【對消費者的吸引力：量身打造的情報】

• 貼心不打擾：透過精準推播，愛旅遊的消費者會收到第一手旅遊資訊與獨家優惠；正在煩惱送禮的人則會收到精選禮盒推薦。系統只推播消費者感興趣的內容，既省荷包又省時間。

整合線上線下，創造最「有感」的春節體驗

2026年的春節行銷，關鍵在於「場景整合」與「數據應用」。傑思·愛德威協助品牌串聯線上互動與線下場景，不僅讓品牌將熱鬧的「人氣」轉化為實際的「買氣」，更讓消費者在採買與出遊的過程中，享受到更便利、有趣且個性化的服務。

想佈局2026春節商機？歡迎洽詢傑思·愛德威集團，打造您的全方位行銷策略！

※關於傑思​‧愛德威集團JS ADWAYS GROUP http://www.js-adways.com.tw/

傑思‧愛德威集團為全方位商務整合行銷企業，於2005年成立，2012年引進日本上市企業愛德威集團(ADWAYS INC.)投資，帶入全球資源且服務國際化；更成為LINE最高綠鑽等級廣告經銷夥伴、創意夥伴，以及全家便利商店RMN廣告銷售代理商。為協助品牌和企業在數位時代下有相對應的行銷策略，因此推出全方位行銷佈局「IDEA」產品服務，包含獨創的私域流量行銷系統IDEA Push、電商導購服務IDEAShop、廣告成效解決方案IDEA Ads、數據應用方案IDEA Data、品牌增粉的內容經營IDEA Fans、IP養成計畫IDEA Star、直播整合服務IDEA Live等，強力推出「IDEA Total Solution」。未來會因應市場轉變，陸續打造更多的IDEA系列產品解決方案，以滿足品牌廣告主在數位產業的需求。=====================================================

※關於ADWAYS愛德威集團Adways Inc. http://adways.net/en/

2001年成立，2006年在東京證券交易所上市。以日本國內最大規模的Affiliate服務「JANet」、「Smart-C」的運營為首，愛德威是一家總公司位於日本東京的行動行銷的領導品牌公司，以提供一流的內部廣告技術解決方案，並作為一線的廣告/媒體代理商合作夥伴的首選。 目前，愛德威在全球擁有超過1000名員工，致力於提供廣告主與發行商全球廣告服務。

相關新聞稿聯絡處：

傑思·愛德威 JS-ADWAYS

聯絡人：詹采依 Yilia

TEL：+886 2 6638 0188 #452

https://www.js-adways.com.tw/