2026「書香彰化─與大師有約~讀家盛會Go!」專題講座開跑

2026「書香彰化─與大師有約~讀家盛會Go!」 （圖源：彰化縣政府提供）

為了持續打造具指標性的閱讀品牌，彰化縣政府舉辦「2026書香彰化─與大師有約~讀家盛會Go!」專題講座。彰化縣長王惠美14日於縣府主持記者會，邀請金鐘影后兼作家王琄擔任特別嘉賓，每月推出精彩講座，邀請文學、藝術、心理、親職、旅行、美食等各領域重量級大師與知名作家，分享人生智慧與專業觀點，打造彰化縣民的閱讀盛會。

彰化縣長王惠美表示，「書香彰化—與大師有約」專題邁入第19個年頭，希望鄉親踴躍參與「讀家盛會」，親近各領域大師的智慧。今年的講師陣容相當堅強，主題橫跨多個領域，在文化藝術方由金鐘影后兼作家王琄擔任首場講師，帶領大家揭開序幕。

王琄老師表示，針對首場講座內容，將關注高齡社會下如何「好好生活」，鼓勵長輩與晚輩一同前來，從心理、生理及財務等面向重新看見老年的價值。生命各個階段都是「花卉盛開的時節」，將會分享實用的生活指南，像每天運動、享受獨處放空，學會放下並重新「把自己養回來」，找回自信可愛的自我。