2026「書香彰化-與大師有約」首場24日登場

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北捷運再傳騷動！昨天（週二）傍晚五點多，一名女子從台北101站上車後，一路大鬧，不僅出手攻擊行動不便，坐在輪椅上的丈夫，更情緒失控大吼想殺人，還拿起打火機試圖點燃手上的食物，引起乘客恐慌，通報站務人員，連員警也到場處理。鬧事女子：「啊~~~。」捷運車廂內，一名頭戴假髮的女子，大聲吼叫，嚇壞車廂內所有乘客。鬧事女子：「笑屁啊道歉，剛剛笑我的人道歉，道歉就好了，跟我道歉。」疑似不滿被嘲笑，因此情緒大暴走！即便被保全攙扶到一旁的椅子上，還是很激動。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「這名女子跟行動不便，坐在輪椅上的丈夫，從台北101站上車之後，（女子）就不斷的大鬧，直到東門站有民眾嚇壞了，馬上按下對講機通知站務人員。」目擊民眾：「蠻多人不敢靠近她的，就好像有聽到她說什麼，我現在情緒不穩定，我就是心情不好，我就是想殺人幹嘛之類的。」事發北捷東門站，13號傍晚五點多，女子口中的這句我想殺人，引起乘客恐慌！而且離譜行徑不只這樣，不僅出手攻擊坐在輪椅上的丈夫，甚至拿起打火機，試圖在車廂內，點燃手中的食物，不斷大喊肚子很餓！一連串的行徑有夠詭異。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）目擊民眾：「聽到她說什麼我現在肚子就是很餓，就開始拿起手上的打火機，開始點火點（燃）她手上的食物，是還蠻害怕因為最近就是，捷運維安事件還蠻多的，怕就是下一個（我）就是受害者之類的。」這名32歲的王姓女子，事後在東門站被請下車，了解狀況後，再由警方，一路護送她到目的地。員警：「你們怎麼了嗎，你們要去士林是不是。」驚動員警到場處理，女子才逐漸恢復平穩。這名女子還被起底，去年9月，才闖越馬路攔車，大鬧台北市民大道。沒想到這回，大鬧捷運，再度登上社會版面。原文出處：北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓 更多民視新聞報導北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死北捷再傳騷動！女乘客東門站點火咆哮 捷警火速排除

民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言