2026「最強私大」出爐！企業讚「經理人孵化器」

台灣最強私立大學出爐！知名求職網站近日公布「2026大學品牌力排行榜」，前三名分別由國立成功大學、清華大學和台灣大學拿下；在私立大學方面，由「這所大學」一舉躍升至全台第12名，更終結了連續兩年蟬聯私校第一的輔仁大學，成為今年度的「最強私校」。





2026大學品牌力排名由國立成功大學拿下第一名；在私立大學方面，則由中原大學以12名之姿，成為今年「最強私校」。（圖／翻攝104人力銀行官網）

知名求職網站表示，「最佳大學品牌力」是根據近千份的徵才企業問卷、教育部及世界大學排名指標作為評比依據，項目包含學校知名度、學術聲望、學群薪資力、研發力及國際力等十二大指標，作為國內120所大學的《大學品牌力》之評比。今年的第一名由國立成功大學拿下，而國立清華大學及國立台灣大學則是分別奪下第二名及第三名。在今年的排名中，前11名皆由國立大學包辦，而中原大學則是以第12名成為今年的私校第一，更打破了輔仁大學連續2年蟬聯私校冠軍的紀錄，成為今年的「最強私校」。

2026「最強私立大學」換人做！這校超車成企業最愛獲封「經理人孵化器」

2026大學品牌力報告中指出，企業在選擇人才上，更加看重求職者的「軟實力」。（圖／翻攝104人力銀行官網）

求職網提供的2026大學品牌力報告中指出，中原大學有3項指標擠進全台前5名，其中在「高階領導力」評比項目中表現突出，超越多所國立大學，更被給出「工程師搖籃」、「高階經理人孵化器」等高度評價。報告中提到，現今企業在選擇人才上，更加看重求職者的「軟實力」，其中包含職務能力、未來能力以及性格優勢，求職者不僅需具備專業執行力，對於環境的適應力及創新能力，以及能否與團隊建立良好的合作和溝通，才是能否在職場中應對多變挑戰的關鍵要素。

