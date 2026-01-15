2026「最強護照」出爐！「台灣名次」曝光了…

生活中心／李筱舲報導



英國恒理環球顧問事務所近日公布2026年第一季「護照指數」排名。最新數據顯示，亞洲國家在護照「含金量」上展現強大實力，新加坡成功蟬聯全球第一，日韓則緊追在後並列第二。台灣在此次評比中也表現不俗，排名較去年底進步3個名次，來到全球第33名，可免簽證通行139個國家與地區。





2026「恒理護照指數」，第一名由新加坡，日本和韓國則並列第二名。（圖／翻攝Passport Index官網）

據美國《CNN》報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布了最新「恒理護照指數」榜單，第一名由新加坡拿下，目前新加坡護照的免簽國有192個，長期保有穩定的外交優勢；而日本與南韓則以188國的免簽待遇並列第二。歐洲國家依舊佔據榜單前段，包括丹麥、瑞典、瑞士在內的五國並列第三。值得關注的是阿拉伯聯合大公國（UAE），其排名在20年內上升57位，今年穩坐第五，成為該指數歷史上成長最快速的國家。台灣部分則位列第33，比去年12月公布的評比前進3個名次，可免簽證通行139個國家和地區。

台灣位列第33名，比去年12月公布的評比前進3個名次。（圖／翻攝Passport Index官網）

相較於亞洲與部分中東國家的強勢崛起，英國和美國護照的影響力則呈現下滑趨勢。英國是過去一年中跌幅最大的國家，免簽國減少了8個；美國雖重返第十名，但過去20年來排名已從第四名滑落至第十名，其含金量正逐年下滑。該指數不僅反映了各國護照的便利性，更被視為衡量各國外交與地緣政治實力的重要指標，台灣名次的提升，也代表台灣在國際旅遊便利性上獲得國際的認可。

英國和美國護照的影響力有逐年下滑的趨勢。（圖／翻攝Passport Index官網）

