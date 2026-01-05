2026 最IN臉蛋指標：網紅臉退燒、饅化臉出局，「骨相貼合美女」成為新世代流行臉！

（圖/金泰希、金智媛 ig）

如果說過去5年，醫美審美被「一看就知道有做」的網紅臉、過度幼態臉主導，那麼 2026 年，風向已經非常明確地轉彎了。現在最流行的臉，只有一個標準：整感不能被發現。最新趨勢是「骨肉貼合型美女」成為主流，比起超整感的ＡＩ臉，像金智媛、金泰希、全智賢、玄彬和孫藝珍夫婦等自然的完美狀態，都是骨肉貼合臉型的代表，他們臉的共通點就是，你說不出做了什麼，但狀態一直很好；線條乾淨、光影完整、表情自然，完全沒有「醫美感」。

光澤診所王朝輝醫師更近一步指出，這一波審美轉向，並不是流行換風格那麼簡單，而是整個醫美思維，正在回到「結構本身」。

（圖/金泰希、金智媛 ig）

2026美女趨勢1：從網紅臉、幼態臉退潮，審美回到「骨肉貼合」

王朝輝醫師分析，審美本來就是一個世代一個世代在輪替。過去我們流行的高鼻樑、大眼睛、尖下巴、上庭拉長拉飽滿，慢慢被推到極端，於是出現一群高度辨識的「網紅臉」。接著又演變成刻意保留嬰兒肥、強調澎潤感的「幼態臉」。但這類臉型，最大的問題不在「不漂亮」，而在於撐不久。當填充邏輯違反骨相與韌帶結構，時間一拉長、重量一增加，組織就會往下墜，臉部線條開始失真，最後形成我們常聽到的「饅化臉」（饅頭臉）。

韓國女星朴春疑似整過頭變成饅化臉。（圖/朴春 ig）

骨肉貼合朝向更自然的自己，看不出整感

王朝輝醫師說，從去年下半年開始，過度整感已經out，骨肉貼合型美女正式成為微整主流，何謂骨肉貼合？其實就是在尊重原生骨架、韌帶與軟組織配置的前提下，讓骨、肉、皮膚彼此貼合，而不是只把表面的臉填平、填滿。

所謂的自然，不是什麼都不要，而是臉上要有層次、要有光影、要保留適度的折疊，這些光影與折疊，必須符合結構學與解剖學，否則一般人看你覺得臉怪，專業人士一看就知道「整過頭」。舉例來說，淚溝下方本來就是一條韌帶，是結構轉折點。正常狀態下，不笑時微凹、有光影；笑起來線條順，但不會平、更不會凸。一旦刻意填到平甚至微凸，表情一做就會「突破結構」，反而更不自然。也因此，王醫師說，現在臨床上反而花大量時間在處理一種新型後遺症：「結構失衡型填充症候群」，也就是因違反骨頭與結構邏輯，導致整體臉感失真的狀態，也就是所謂的過度饅化的饅頭臉。

孫藝珍和玄彬的臉蛋都是骨相貼合臉型的代表。（圖/孫藝珍、玄彬 ig）

美女趨勢2：理智型預防式抗老，比起破壞性療程，好好加強平日保養更重要

除了審美轉向，王朝輝醫師也指出，2026 年另一個關鍵變化，是預防式抗老正式成為主流。不論是消費者還是新一代醫師，現代大家的觀念都明顯趨於理性，醫美不再是等問題出現才補救，而是提前管理。從科學角度來看，老化的本質是膠原蛋白斷裂與流失。我們皮膚中的膠原蛋白束如果水分充足、結構完整，支撐力就強、較不易斷裂。王醫師指出，包括每天的清潔、保濕、防曬，是每天一定要做的基本功；規律作息、不要熬夜，則是影響皮膚修復力的關鍵。

王朝輝醫師真心不建議太頻繁打電音波類的破壞性療程，他說，很多不肖醫美診所告訴你電音波半年該打一次，其實是不對的，王醫師直言：這些電音波雷射不是不能做，而是不能太常做。真正健康的醫美節奏，是給皮膚足夠的修復時間，而不是一直破壞再破壞，像韓國那種現在許多電音波、水光、低能量反覆刺激的做法，在我們肌膚結構尚未養好的前提下，只會讓皮膚長期處在發炎狀態，或者讓你剛長出來的新生膠原蛋白束又斷裂，增加脆化與敏感風險。比起過度頻繁做破壞性療程，把皮膚養好才是根本。建議除了平時的保養，每個月也可以到診所或是到SPA深度做保養皮膚的療程都很好，就能漸漸養出健康漂亮的嫩感肌膚。

小編推薦1：日夜節奏型保養，讓膚況在忙碌中維持穩定

對於作息不固定、白天長時間上妝、夜晚又希望好好放鬆保養的人來說，抗老早已不是「一次補很重」，而是回到日夜節奏的安排。Dior於2026年推出全新《迪奧逆時活氧膠原系列》，正是以「白天與夜晚膚況需求不同」為核心，打造能融入生活的日夜雙霜概念。

夜間保養：《迪奧逆時活氧膠原晚霜》讓肌膚在睡眠中回到澎潤亮

全新《迪奧逆時活氧膠原晚霜》質地細緻柔滑，延展性高，上臉後能感受到溫和包覆，但不會留下厚重或黏膩感。特別適合在熬夜、換季或長時間待在空調環境後使用，讓肌膚在夜間維持穩定與舒適。隔天起床後，膚觸更平整，整體氣色看起來也比較放鬆，是那種「看起來有好好休息過」的狀態，適合作為夜間保養的最後一道步驟。

迪奧逆時活氧膠原晚霜50ml／5,100元、填裝瓶4,300元。（圖／品牌提供）

日間保養：依膚質選擇質地，讓妝前狀態更漂亮

為了讓日間保養更貼近不同膚況需求，迪奧同步推出三種日霜質地，能依季節與膚感自由調整。《迪奧逆時活氧膠原霜》一般型：質地平衡，日常使用不悶不厚，讓肌膚維持柔潤平滑感。《迪奧逆時活氧膠原特潤霜》：膚觸較為豐潤，適合乾燥或長時間待在冷氣房時使用，上臉後能感受到細緻包覆感，讓肌膚看起來更柔嫩。《迪奧逆時活氧輕質乳霜》：質地輕盈、吸收快，特別適合偏好清爽感或白天需要長時間上妝的人，妝感更服貼、不易浮粉。

迪奧逆時活氧膠原特潤霜50ml／4,400元、填裝瓶3,700元；迪奧逆時活氧輕質乳霜50ml／4,400元、填裝瓶3,700元。迪奧逆時活氧膠原霜50ml／4,400元、填裝瓶3,700元（圖／品牌提供）

小編推薦2：頂級抗老安瓶搭配使用，養好皮膚

針對表情豐富、長時間上妝或經常需要維持好氣色的肌膚，小編會把重點放在「膚況穩定度」與「整體使用感」上。全新貴婦名媛最愛的La Mer的海洋拉娜 創世紀原晶逆時抗皺安瓶，可以感受到肌膚表面變得更平滑、柔軟，後續上妝的服貼度與光澤感也更穩定，特別適合在作息不規律、長時間面對壓力與環境刺激時使用。連續使用後，整體膚觸與視覺狀態看起來更有精神、不容易顯疲態，是一款偏向「讓肌膚狀態維持在高檔區間」的高端保養選擇。

海洋拉娜 創世紀原晶逆時抗皺安瓶（圖／品牌提供）

完美表情線條的雕塑神器：抗皺權杖

這次創世紀原晶逆時抗皺安瓶還搭配的全新「抗皺權杖」按摩工具，每日搭配安瓶使用兩次，針對額紋、眼尾紋、眉心紋、法令紋等表情紋路使用，冰涼觸感能讓肌膚在放鬆與重塑之間，找到保養的極致享受。

LA MER創世紀原晶逆時抗皺安瓶還搭配的全新「抗皺權杖」按摩工具。（圖／品牌提供）

小編推薦3：派對前亮白拋光，一次完成光澤升級

重要場合或派對前，肌膚最需要的是快速但不刺激的拋光整新。小編推薦法國柏絲《光速亮妍煥活護理》，以三重果酸更新科技為核心，結合去角質與微針概念，透過雙敷膜導入按摩流程，在短時間內勻亮膚色、平滑粗糙與黯沉，讓你一個月到SPA報到一次，做完臉蛋發亮好細緻！

法國柏絲 光速亮妍煥活護理，100mins/3,000元。法國伯絲光速亮妍精華30ml/2,880元。（圖／品牌提供）

小編推薦4：肌膚的拋光水，引領「情緒護膚」世代

在高壓與快節奏的生活中，肌膚往往最先反映情緒狀態。小編鎖定近年備受關注的「情緒護膚」概念——來自英國頂級護膚品牌EVE LOM全新推出的全能逆時新生青春精萃。

這款被稱為「肌膚的拋光水」的精萃，以柔水般質地滲透肌底，溫和調理膚況、提升光澤與觸感，同時融入舒緩植萃能量，讓肌膚回到穩定、細緻、有光澤狀態。清新香氣與水感觸感，更讓每一次保養成為身心同步放鬆的日常儀式。

EVE LOM 全能逆時新生青春精萃150ml／3,900元。（圖／品牌提供）





