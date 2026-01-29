2026 櫻花限定版美妝推薦！Jo Malone推出「撒嬌感」櫻花香、嬌蘭櫻花限定全台限量18瓶、PAUL & JOE主打法式浪漫

（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

2026 年的春日氣息由櫻花拉開序幕。今年各大美妝品牌不僅在香氣上追求「撒嬌感」與「清冷氛圍」，更在包裝工藝上推向巔峰。Jo Malone London 以若有似無的誘惑感征服男友視角同時還推出情人節限定包裝；嬌蘭則攜手施華洛世奇打造全球僅 2,030 瓶的藝術珍品極具收藏價值；而 PAUL & JOE 則延續經典法式復古，將粉嫩櫻花轉化為肌膚上的珍珠光采。

Jo Malone London 櫻花限量版香水

Jo Malone London櫻花香水被日本網友形容帶著「若有似無的撒嬌感」不刻意、不張揚，卻藏著一點小心翼翼的誘惑感，貼近時更顯撩人存在感；也是那種最想讓男友在耳邊聞到的味道。靠近的那一秒，像心漏掉一拍般的清冷體香悄悄浮現，「清冷櫻花」的層次感，像是在冷空氣中突然綻放的櫻花，那種「一瞬即逝」的疏離感，才是最致命的撒嬌，讓人忍不住產生直覺：「這女孩身上本來就很香」。香調由佛手柑揭開清亮前奏，隨後綻放溫柔細緻的櫻花氣息，最後以帶著質感木香的玫瑰木收尾，營造 比體香更高級的香氣， 那一秒，空氣都變柔軟了。

Jo Malone London 櫻花限量版香水 30ML／3,100元、100ML／6,150元（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

承襲櫻花系列的春日氣息，Jo Malone London 本次全新推出櫻花限量版擴香，讓櫻花的浪漫悄然漫入日常，回家第一時間聞到的就是這股令人心動的好感氣息，在靜靜的空氣裡，替相遇添上一抹更靠近的悸動。除了擴香外還有髮香噴霧、護手霜讓櫻花香韻在腕間、髮間悄悄綻放，留下恰到好處的溫柔存在感。

Jo Malone London 櫻花限量版護手霜 30ML／950元（圖／廖怡婷攝）

Jo Malone London 櫻花限量版擴香 165ML／4,300元、櫻花限量版髮香噴霧 30M／L2,100元（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

延續櫻花系列的春日浪漫氛圍，Jo Malone London 亦以象徵愛情與希望的櫻花系列為主題，為即將到來的情人節打造限量專屬禮贈服務。

1. 2/7至2/14至指定Jo Malone London專門店現場消費櫻花限量版香水任一容量+經典白瓶香水30ML，即享情人節限定包裝服務與「櫻花擴香石禮盒」。(數量有限，送完為止)

(指定櫃點：SOGO復興館 / 新光三越南西店 / 新光三越A8館 / 101百貨 / 板橋大遠百 / 大稻埕形象概念店/ SOGO百貨新竹店 / 新光三越台中中港店 / 新光三越台南西門店 / 漢神巨蛋百貨)

櫻花限定邂逅情人節，客製化贈禮浪漫登場。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

2. 2/7至3/31至全台Jo Malone London專門店現場消費櫻花限量版香水30ML或100ML，可獲贈「客製櫻花字母吊飾」。(數量有限，送完為止)

櫻花限定邂逅情人節，客製化贈禮浪漫登場。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

嬌蘭 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻蜂印瓶

春之初醒，當櫻花盛放、將日本染成一片粉色花海，全國上下齊聚一堂，慶祝一年一度的花見（Hanami）。字面意為「賞花」的儀式，神聖而短暫、源遠流長，頌揚著櫻花綻放時那份纖細而動人的美。呼應這項流傳千年的傳統，嬌蘭每年都會委託卓越創作者，重新詮釋品牌傳奇的蜂印瓶。每逢春季經典的花冠粉櫻淡香水都會以限量編號的新裝亮相。2026年嬌蘭攜手擁有逾百年水晶工藝傳承的施華洛世奇合作。這群來自奧地利、被譽為「光之大師」的工匠，打造出一款閃耀動人的裝飾，以帶有鮮明洋紅光澤的花瓣組成，既喚起櫻花的輕盈，也映照櫻實般的甜美氣息。

瓶身以柔粉櫻花元素點綴，經水晶切割與精緻拋光工藝呈現櫻花光影的細膩層次，化身春日花海中閃耀的藝術珍品。（圖／品牌提供）

Cherry Blossom花冠粉櫻淡香水是一款輕盈透明的香氛，承載著對永恆春日的夢想，以最純粹、最柔嫩的姿態呈現美麗，彷彿將春光永遠定格，不再流逝。前調佛手柑與綠茶散發明亮清新，中調櫻花與丁香花香柔嫩馥郁，基調白麝香營造溫潤光暈，如春日甦醒般純淨柔美，完美呼應春季賞櫻的浪漫氛圍。全球限量2,030瓶（台灣限量18瓶），將於2026年2月2日起於嬌蘭線上旗艦店及香氛精品店限量上市。

嬌蘭香氛精品店：台北微風信義、台北南西三越、台中大遠百、高雄漢神巨蛋。

嬌蘭 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻蜂印瓶125ml容量瓶身搭配30ml噴霧瓶／29,500元（圖／品牌提供）

PAUL & JOE 粉紅櫻花系列

以櫻花為靈感捕捉花瓣紛飛瞬間的光澤與氣息，將這份短暫卻動人的美好，化為妝容與香氛中的細緻層次，溫柔、輕盈卻不失存在感的櫻花色搭配如花瓣般閃耀的光采與淡雅花香一起迎接嶄新的幸福瞬間。粉紅櫻花珍珠光隔離乳將櫻花花瓣瞬間飛舞的光澤封存於瓶中，這款精華型妝前隔離乳為肌膚帶來柔和、透亮的光采，實現如櫻花般的粉嫩透潤感。可使用在乾燥髮尾上或在鎖骨處，增添一抹櫻花色調的水漾光澤。

PAUL & JOE 粉紅櫻花珍珠光隔離乳／700元（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

粉紅櫻花限量眼彩凍以櫻花色調為靈感，清透水潤的質地一抹即貼合眼皮，展現自然細緻的光澤層次。共推出兩款櫻花色選，從帶有透明感的花瓣粉，到如春風拂過般的柔和珊瑚粉，輕鬆提亮雙眼輪廓，打造迷人閃耀的春季眼妝。香氣如同被櫻花包圍般輕柔展開，從初綻花朵的清新氣息，到花瓣隨風飄落時的柔美花香。

PAUL & JOE 粉紅櫻花限量眼彩凍 2色／850元（圖／品牌提供）

粉紅櫻花限量護手霜讓雙手從掌心到指尖都被甜美細緻的櫻花香氣包覆，同時深層滋潤雙手，使手部肌膚潤澤柔滑。質地輕盈不黏膩能迅速滲透肌膚，在手部形成柔滑的絲緞薄膜，使雙手保持柔軟、潤澤與彈性。

PAUL & JOE 粉紅櫻花限量護手霜／560元（圖／品牌提供）

這款香氛以淡雅櫻花為主調，由清新的佛手柑與果甜輕盈揭幕，中調綻放細緻花香層次，最後以雪松、麝香留下從容餘韻。瓶身延續法式復古美學，採磨砂玻璃搭配經典西洋菊浮雕與金邊設計，將春日氣息完美封存，整體設計極具藝術美感和法式浪漫氛圍，令人愛不釋手。

PAUL & JOE 粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧／1,100元（圖／品牌提供）

