2026《民視第一發發發》搶先半小時圍爐 時尚天后陳美鳳和白冰冰合體主持

民視提供

2026《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，百人大開場「馬年吉祥迎新春」豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，最水的天后陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出「北半球」直接出場，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡。 陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。 「百人大開場」開場由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，以及阿翔+郭忠祐搭檔王瞳+賴慧如帶領王燦胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒、于浩威、張世賢、廖伯斯、游小白、邱聯政熱舞「狂歡冒險嘉年華」。還有白家綺帶領吳東諺、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星並由蘇晏霈、王茉聿、曹滿、宜芳、吳政澔、羅子惟、顏偉晉，一同帶來火辣的「魅力四射瘋馬秀」，光是舞蹈動員將近50位，大手筆大陣仗要讓觀眾看得過癮。 民視總動員蕭惠、劉爾金、王耿豪、何豪傑、劉至翰、賴芊合、蔡亞露、明亮、陳思瑋、范瑞君、四方、林道遠、胡康星、嚴偉晉、廖柏斯、吳子擎、田依甯、郭雅茹、丁力麒、Give Me Five。 白冰冰則表示她與陽帆也都在「歌舞單元」帶來精彩的舞蹈。阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。 2026《民視第一發發發》由天后陳美鳳，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，7點節目正開始。節目分成四大段節目播出百人大開場表演「馬年吉祥迎新春」、歌舞單元「躍馬揚鞭慶豐年」、明星運動會「馬到成功萬象新、以及益智遊戲的「萬馬奔騰慶團圓」。民視董事長王明玉也特別感謝各位觀眾的支持。於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。