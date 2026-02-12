2026《民視第一發發發》收看亮點！豬哥亮AI復出 歌后曹雅雯金曲舞台「曝感人內幕」
四季線上／陳軒泓 報導
2026 金馬年《民視第一發發發》除夕不缺席，今年將帶來足足六個半小時的特別節目，陪伴觀眾迎接新春，2 月 16 日除夕夜晚間 6 點半起播出精彩幕後花絮，搶先目睹百位明星華麗登台的最佳造型，還要直擊鏡頭之外藝人的勁爆互動，後台畫面一次曝光；晚間 7 點起節目正式播出，包含最具代表的藝人團圓大開場，以及歌舞競技、明星運動會、過年大型遊戲單元將接連登場。
陳美鳳、畢書盡跨代合體 豬哥亮驚喜復出
節目驚喜亮點不斷，掌主持大棒的陳美鳳今年又以華麗造型亮相，展現百變女王驚人氣勢，這回她將與畢書盡繼去年演唱會後再度合體，連發三首國、台語爆紅金曲，男女神跨世代合體掀起全場最高潮，緊接著帶領觀眾重返秀場風華年代，主持群驚見豬哥亮重磅回歸，運用 AI 科技變臉重現天王昔日風采，畫面呈現令人驚嘆。還有韓籍啦啦隊女神跨隊合體，魅力四射的熱舞橋段都將獨家呈現。
延伸看👉主持《發發發》拼了！侯怡君砸6位數訂製禮服 八點檔殺青「曝下步計畫」
白冰冰大跳KPOP 賴慧如克服危險恐懼
歌舞單元部分，綜藝大姐大白冰冰正式回應網友敲碗，今年化身 TW ICE（台灣冰）與女團聯手帶來 KPOP 歌舞大秀，想看冰冰姐自嘲扭臀變成海豚，難得畫面不要錯過！另外，全方位女星賴慧如今年忙不停，現身多段演出超敬業，除了與八點檔群星的熱情嘉年華開場，還要獨挑大樑演出高空飛馬秀，克服懼高障礙，懸空倒吊的極限表演震撼人心，她也與國標舞老公合體呈現高規格舞蹈表演，挑戰高難度特技。
延伸看👉浩角翔起升級「三人偶像男團」！嗆聲白冰冰「一句話」被痛批
金曲歌后曹雅雯溫暖獻聲 場面超感人
幕後團隊求新帶來突破內容，斥資高成本，籌備半年以上廣邀大咖偶像助陣，節目精彩可期。而在高潮之下浮現一道暖流，金曲歌后曹雅雯美聲獻唱，與拉縴人少年兒童合唱團帶來金曲級的表演舞台，齊聲感謝台灣的無名英雄，演出背景投放從觀眾手中募集來的百張照片，搭配感人優美的歌聲，溫馨場面也讓所有人為之動容。精彩的歌舞單元結束後，由胡瓜率領的明星運動會，以及白家綺、黃豪平、梁赫群、嚴立婷聯手主持的遊戲大單元繼續登場，看藝人鬥智鬥勇鬥體力，娛樂效果一次爆發，讓觀眾從除夕一路笑到初一，歡樂過新年！
2026《民視第一發發發》播出資訊👉點擊【民視CH6】線上看
除夕（2/16）▶️晚間 6 點 30 分幕後直擊；晚間 7 點正式播出
初一（2/17）▶️下午 1 點起節目精彩重播
初二～初四▶️下午 1 點看完《豆腐媽媽》再回味
【精彩回顧】2025 年歌舞PK秀！金曲歌王荒山亮震撼開場▶️立即看
