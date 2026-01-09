2026「永續高雄青創賽 」1/12徵件起跑 企業組首獎100萬、總獎金223萬

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」1月12日起正式啟動徵件，2025年獲獎團隊「蓋婭智壤科技」以具體行動投入淨零永續發展，展現青年創業團隊的執行力與市場潛力。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 為培育新創團隊投入智慧科技與永續創新創業，高雄市政府青年局及日月光投控以及財團法人日月光環保永續基金會，1月12日正式啟動2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」徵件作業，聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大主軸，並依創業發展階段區分為「新創企業組」與「新創團隊組」。其中，「新創企業組」冠軍可獲得100萬元，總獎金高達新台幣223萬元，廣邀青年及新創團隊提出與高雄具明確關聯、且具備實質應用潛力的創新提案參賽，為城市永續轉型注入全新動能。

青年局長林楷軒表示，高雄正處於「淨零轉型」與「數位轉型」的雙軸轉型關鍵期，特別需要青年世代用創意結合科技與永續來解題，並提出可執行的商業模式。這次競賽不只是發獎金，更透過系統化的輔導與資源對接，讓優秀的提案不只是紙上談兵，而是能實質落地接軌市場的實踐方案，為高雄建構更強韌的新創生態圈。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村強調，在數位科技蓬勃發展的時代，創業除了展現堅持不懈的韌性，更應將永續淨零與企業社會責任融入商業模式，勇於擁抱數位浪潮並創造社會價值，方能克服挑戰、迎來長遠的成功。

今年競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為核心，廣邀全台青年聚焦「淨零永續」與「數位科技應用」兩大領域，並全面升級賽制區分為「新創企業組」與「新創團隊組」，依不同創業階段提供差異化的評選機制與輔導資源，協助團隊依其發展需求精準對接相關支持；競賽內容涵蓋能源轉型、碳排放減量、循環經濟等永續議題，並鼓勵運用人工智慧、數據分析及數位科技，強化智慧城市、智慧醫療及產業升級等應用場域，期望透過競賽提供系統培育與資源串接，建構完善「青年永續創業加速鏈」，強化團隊商業模式與市場競爭力。

曾參與2025年競賽的高雄新創團隊「蓋婭智壤科技(AgriGaia)」分享，創業初期即透過競賽平台與青年局輔導機制，成功鏈結多元創投資源並拓展關鍵人脈，為企業後續發展奠定基礎。團隊指出，青年局在創業輔導、資源串接與策略視野上的全方位支持，不僅協助深化商業模式、增加曝光機會與拓展策略思維，更為企業開創市場契機帶來實質助益。

在獎勵機制方面，今年競賽總獎金高達新台幣223萬元，為全台地方政府主辦創業競賽中獎金規模最高，其中「新創企業組」冠軍可獲100萬元獎金，「新創團隊組」特優亦可獲15萬元資金。入圍決賽團隊除可接受專業導師輔導，亦將參與商業模式優化與Pitch實戰培訓，並規劃辦理資金媒合，協助團隊鏈結國內外創投資源，優秀隊伍亦有機會前往海外參與國際展會，拓展國際市場。

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」自1月12日起開放報名，受理至4月8日23時59分截止。高雄實體說明會將在1月21日於高雄亞灣新創園舉辦；台北實體說明會將在2月5日台北方舟舉辦，相關資訊將公告於競賽官網，也可透過競賽官方LINE@(ID：@924swkry)提供查詢。

