2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」北部說明會 號召全台青年勇闖新創舞台

▲高市青年局長林楷軒（前排右三）率領青年局團隊，出席昨（6）日在台北的徵件說明會，教育部青發署副署長諶亦聰（前排左三）專程蒞臨會場，與滿座的青創團隊合影並加油打氣，展現中央與地方攜手扶植青年創業的跨域能量。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府青年局與財團法人日月光環保永續基金會二度攜手，舉辦2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，本屆競賽祭出全台地方政府最高總獎金223萬元，徵件自即日起至4月8日止。為擴大北部青年與新創隊伍參與，高雄市青年局昨（6）日於台北方舟-階梯講堂舉辦北部徵件說明會，吸引眾多新創團隊與企業代表到場交流，現場互動熱絡。

▲高市青年局長林楷軒於北部徵件說明會中，向現場青年說明競賽主軸、評選重點與百萬獎金資源，鼓勵新創團隊以行動回應永續挑戰。

青年局長林楷軒表示，「永續高雄：青年創業挑戰賽」以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為主軸，聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大趨勢，期盼透過競賽機制，協助青年將創意構想轉化為具備市場潛力的可行方案。他指出，高雄持續打造友善的新創環境，除提供百萬獎金支持，更串聯輔導、培訓與產業資源，成為青年實踐創業理想的重要舞台。

▲上屆百萬首獎得主、冠軍團隊「恰口科研」創辦人柯志諭（紅衣者）於說明會後，與參賽團隊交流分享實戰經驗，協助青年在提案策略與創業構想上更具明確方向。

教育部青年發展署副署長諶亦聰與財團法人日月光環保永續基金會亦同台力挺。副署長諶亦聰肯定高雄主動北上整合資源，鼓勵北部青年跨越地域限制，把握此難得的實戰場域將創意落地驗證；日月光表示，面對淨零與數位轉型挑戰，企業不僅提供獎金，更期盼透過公私協力，挖掘出具商業價值的綠色科技解方，共同打造更有韌性的永續供應鏈。

本次北部說明會特別邀請上屆奪下百萬首獎的冠軍隊伍「恰口科研企業股份有限公司」創辦人柯志諭，以「百萬得主學長」身分現身分享實戰經驗。柯志諭以自身參賽歷程說明，如何從技術研發出發，結合永續概念，成功為農業廢棄物建立循環應用模式，並在青年局陪伴與輔導下，逐步接軌市場。他鼓勵參賽隊伍善用競賽資源，勇於驗證想法、加速成長。

為強化青年創業實務知能，說明會亦安排議題分享，解析新創團隊關注的智慧財產權議題，協助參賽者在創業初期即建立完整的法務與風險意識，提升整體競爭力。現場青年會後亦踴躍提問，舉凡高雄產業鏈結方式、競賽主題設定、評選重點、後續輔導資源以及後續落地發展可能性等問題，展現對於競賽的積極參與及南向發展的高度意願。

青年局指出，有鑑於去年報名熱烈，為能更精準對接不同階段的創業需求，本屆競賽首度採「新創企業組」與「新創團隊組」分組徵選，並導入導師制度，入選隊伍將接受各領域專家輔導與一系列培訓資源，協助加速產品與商業模式成形。競賽總獎金高達新台幣223萬元，廣邀全台青年與新創團隊提出與高雄相關並符合永續淨零及數位科技主題的創意提案，以創新行動回應永續挑戰。報名作業自即日起受理至115年4月8日23:59截止，欲了解詳情請加入競賽官方LINE@（ID：@924swkry）或至競賽官網(https://aseinnovation.com/)查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）