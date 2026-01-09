2026「火年」動盪！ 國師預言：戰事、天災恐增 經濟回升乏力





被稱「國師」的命理專家楊登嵙預測，2026丙午年為強烈「火年」，象徵爆炸、戰爭、火災與地震，全球恐受極端氣候、洪災、颱風與疫情衝擊，政治對立與區域衝突升溫。台灣地震與氣候風險需提高警戒，不動產難大漲。經濟景氣可望緩步復甦但力道有限，投資宜保守。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2026年歲次丙午年，丙為火，火(赤)馬年，天干、地支都是火，而且是陽火，「火」非常大，比2025年還大。「火」為爆炸、戰爭、火災、地震，連政治都火氣很大。極端氣候引發高溫、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火，嚴重衝擊人類生命財產。

「火」要注意生物、病菌、病毒等流行疫情大爆發要小心應對，小心一發不可收拾，例如: COVID-19新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等；另外，動物引發的流行疫情也要小心預防例如：非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、登革熱等。平常要做好個人衛生，戴好口罩，不要進出空氣不流通及人員複雜的地方。

以色列、哈瑪斯戰爭已導致雙方超過4萬人死亡。俄羅斯、烏克蘭戰爭2022年2月持續至今，兩軍傷亡超過60萬人；後續還有中東等地區大小戰爭、衝突，所以到西方國家旅遊要注意安全。中國軍演「火」力也會加大，但不至於引發戰爭。

2026年11月28日九合一選舉日，有直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長同一天選舉，藍白綠政治「火」氣會相當大。

火太大，土會成焦土，土為土地、不動產；反映物價波動，不動產持平，下跌幅度不大，政府有打房政策及社會宅政策，無上升力道，交易很不熱絡，附近有重大建設除外。「地球板塊運動」及火山「爆發」引發5級的地震會很多，下雨期間避免到山上，以免發生危險。

水火沖，極端氣候變化，正導致全球發生更頻繁、更劇烈的災害，包括極端高溫、熱浪、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火及海平面上升等，嚴重衝擊人類生命財產、生態系統與全球糧食安全，台灣也面臨暴雨、乾旱、海岸淹沒等雙重挑戰。花蓮的堰塞湖2025年由強颱「樺加沙」引發，在馬太鞍溪上游形成潰壩的重大災害，造成嚴重淹水，導致19人死亡、5人失聯、157人受傷。

經濟景氣到達谷底而趨緩上升，但反彈力道疲軟，投資股票宜保本穩定、期貨要小心謹慎，步步為營；經濟回穩但仍不強勁。

火及木之類股不錯，要逢低承接，火：AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。

火剋金，金耗損，金類股不佳，金:、高價汽車、3C電子產品、奢侈品消費、傳統機械產業。

