2026 營運邁大步！鼎晉長效肉毒三期首位收案達成

財經中心／師瑞德報導

鼎晉生技（7876）近日喜獲佳音，旗下全球首創 760 kDa 長效肉毒桿菌素 OBI-858 已正式啟動台灣三期臨床試驗，首位受試者已完成收案（圖）。OBI-858 具備起效快、效期長等優勢，二期數據亮眼並獲國際期刊刊登，目前已攜手全台 16 家醫療機構，力拚 2026 年底前解盲，搶進百億美金醫美市場。（圖／鼎晉生技提供）

台灣生技產業再傳捷報！國內首家肉毒桿菌素新藥研發公司鼎晉生技（股票代號：7876）宣佈，旗下主力產品：全球首創 760 kDa 新型 A 型肉毒桿菌毒素 OBI-858，已正式啟動皺眉紋適應症的台灣第三期臨床試驗。鼎晉透露，首位受試者已順利完成收案，目前正攜手台大、榮總、長庚等全台 16 家頂尖醫學中心加速推進，目標收案 600 人，全力衝刺 2026 年底前完成解盲，為台灣生技進軍全球醫美市場再添關鍵里程碑。

廣告 廣告

全球首創 760 kDa 結構 如「花朵綻放」驗證科學價值

肉毒桿菌素因純化毒素蛋白每公克要價百億美金，被業界譽為「藥中之鑽」。鼎晉開發的 OBI-858 具備獨特的長效型定位，其 760 kDa 的分子量結構更屬全球首創，打破市售主流 900 kDa 的框架。

鼎晉透過先進的電子顯微鏡（TEM）驗證，OBI-858 的菌株結構呈現出獨特的「花朵綻放」型態，科學數據顯示其具備「起效更快、效期更長、副作用更低」等特性。目前，該項技術已在全球取得 13 張國際專利，涵蓋美國、日本、韓國等重要市場，成功築起高度技術護城河，且完全避開既有國際大廠的智慧財產權爭議。

二期數據驚艷國際 6 成受試者效期長達半年

根據鼎晉先前完成的台灣二期臨床試驗數據，OBI-858 在改善中重度皺眉紋方面展現顯著成果。受試者最快可在 3 天內觀察到改善，治療後第 4 週的綜合評分指標表現亮眼，更有超過 6 成受試者的改善效果能維持長達 6 個月以上。

這些卓越的研究成果不僅已刊登於國際知名醫學期刊《Dermatology and Therapy》，更在國內皮膚科與整形外科年會中引發臨床醫師的高度關注。鼎晉表示，三期臨床將進一步強化這些科學依據，為未來的上市申請與國際授權打下堅實基礎。

瞄準 215 億美金商機 自建產線一條龍布局全球

根據 Precedence Research 預測，隨著全球高齡化趨勢，肉毒桿菌素市場規模預計於 2034 年突破 215 億美金。因應市場對「起效快、持效久」的強烈需求，長效型產品已成為主流趨勢，這對即將商用化的 OBI-858 極為有利。

鼎晉不僅在研發端領先，更超前布局完整價值鏈，自建符合 PIC/S GMP 規範的原料藥與無菌針劑生產基地。由於肉毒桿菌毒素受高度法規監管且製造門檻極高，自建產線能確保品質穩定，並加速商用化進程。鼎晉對 2026 年邁入下一個里程碑深具信心，將持續強化技術與產能優勢，為未來營運注入長期成長動能。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

為貧童夢想點燈！中信攜手人氣IP咖波打造公益滑冰場 祈福獻愛心

從外資大鱷到長照阿嬤都受影響！央行7大新制上路

普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億

台灣錢淹腳目2.0！台股IPO飆破1050億 鴻勁吸344億奪募資王

