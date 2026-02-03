2026「甄嬛傳馬拉松直播」來了！ 2/12晚6迎各網友們回宮

台北市 / 林彥廷 綜合報導

一年一度的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播要來了！八大電視今（3）日公布「2026年甄嬛傳馬拉松直播」資訊，將於2月12日晚上6點開播，此次「馬年追劇戰場」也公布了《羋月傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》兩部劇的馬拉松時程。

每年《後宮甄嬛傳》馬拉松都吸引大量網有一同在聊天室共襄盛舉，除了每次必出現的「5B2C」、「磚妃」、「刀鋒寶貝」、「瓜6」、「竹息辣寶貝」等哏外，每年網友們也都會發揮創意在聊天室中加入時事哏，今年「Ven」、「大跳」等詞，更是在馬拉松開跑前就引發討論。

八大電視今日公布了《後宮甄嬛傳》馬拉松時間，將在 2/12(四) 18:00 開播，而《羋月傳》將於 2/13(五) 18:00 開播，《知否知否應是綠肥紅瘦》則在 2/12(四) 12:00 開播。

