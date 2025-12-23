2026 疫苗3大新政！流感加強型疫苗明年秋冬優先長者

疫苗升級！疾管署今日公布疫苗3項新政策，將採購2款共20萬劑流感免疫加強型疫苗，明年秋冬優先提供機構長者接種；長者肺炎鏈球菌疫苗改打單劑（20價、21價），目前已採購15萬劑，預計明年1月15日起分2階段實施，共約280萬人受惠；並將提高兒童、成人疫苗處置費，鼓勵院所提供疫苗接種服務。

疾管署長羅一鈞說明，新版成人肺鏈疫苗（20價或21價）已在英美加澳等多國使用，今年3月、9月會議決議，同意轉換單季新疫苗接種，取代現行2劑疫苗（13價及23價各1劑），未來肺鏈疫苗僅需一劑即可獲得完整保護，接種更方便，有助提升接種完成率。

115年國家公費疫苗接種新政策。（疾管署提供）

羅一鈞指出，目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。目前已採購15萬劑20價疫苗，將於明年1月15日起，分2階段開打。成人肺鏈疫苗公費對象包括65歲(含)以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。

第一階段自1月15日起，開放從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者，或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年後接種。估245萬人符合資格。

第二階段預估115年中後，開放僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，如為高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上機構住民及洗腎患者），可間隔至少8週接種。估34萬人符合資格。

流感疫苗部分，羅一鈞說明，疾管署已購買20萬劑免疫加強型流感疫苗（含佐劑疫苗、高劑量疫苗），經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將於明年秋冬導入，2款加強型流感疫苗均已取得國內藥證，適用65歲以上長者，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種，加強保護力，降低流感重症和群聚感染。

至於未來是否可能擴大至所有長者？羅一鈞表示，目前流感疫苗長者接種率僅5成，可見長者對接種疫苗接受度有待提升，明年將進行長者接種意願調查，了解長輩認知及意願，增購20萬劑加強型疫苗就須支出約7至8千萬元，未來會整體考量預算、長者接種狀況，決定後續應採購多少劑及提供對象。

最後，我國107年起全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑100元接種處置費，考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院核定，疾管署將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，預計明年3月1日實施。

另外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，WHO建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，今年3月ACIP會議決議也建議列為優先推動新公費疫苗政策。因此，行政院也通過，將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，規劃明年編列116年度預算、116年實施。

