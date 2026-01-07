2026 百元價底妝王者揭曉！從韓系水光、日系無瑕到大師級抹刀粉底打造好命感精緻妝容

（圖／品牌提供）

想擁有精緻如專櫃質感的底妝，真的不一定要花大錢。2026 年的開架底妝市場展現了驚人的進化，不僅成分直逼奢華護膚等級，連上妝手法都迎來了專業革命。無論妳是追求韓妞那種水潤發光的「彈力潤澤肌」，還是渴望大師級的俐落妝感，本篇精選三款話題新作，將帶妳掌握完美妝效的祕訣。

I’M MEME 我愛神力水光網紗氣墊

這款氣墊是開架首創添加 PDRN 修護成分的作品，搭配專櫃級網紗設計，能取粉均勻且拍出薄透貼膚的妝感。其高遮瑕粉體能整天維持水潤光澤且不暗沉，讓原生肌由內而外散發出韓妞專屬的彈力潤澤光圈肌。成分中含有高達 69% 的護膚精華，包含來自鮭魚的 PDRN、積雪草及 10 種玻尿酸，不僅能全方位保濕，還能持續強化肌膚屏障，讓上妝同時達到舒緩修護的效果。

（圖／品牌提供）

除了成分亮眼，其獨特的四重結構 Ruby Cell 粉撲具備優異的親膚性，能減少粉撲吸收底妝，使妝感更持久。水滴型的粉撲設計能精準修飾鼻翼與眼尾等細節部位，大面積圓弧面則能快速均勻上妝。目前推出明亮與自然兩款色選，是追求無瑕透亮水潤肌不可或缺的必備神器。

I’M MEME 我愛神力水光網紗氣墊 SPF40 PA++ 13g／790元（圖／品牌提供）

INTEGRATE櫻特芮 光透無瑕美肌粉底液

日本開架底妝 NO.1 的 INTEGRATE 特別與日本專業彩妝師共同研發，推出了這款兼具輕薄與高遮瑕力的粉底液。產品運用獨家的球狀粉體技術，可輕鬆實現 0 毛孔、0 瑕疵的精緻光澤美肌，質地輕盈好延展，即便僅用指腹上妝也能達到完美服貼效果，讓 0 技巧的初學者也能擁有大師級妝效。

為了維持肌膚的健康狀態，成分中特別添加了積雪草萃取物與雙重玻尿酸，能有效修護泛紅敏感並注入水分。此外，它擁有長達 13 小時的超長待機能力，能全天防脫妝、防浮粉，並具備 SPF38 PA+++ 的防曬係數，讓妳省去疊擦防曬的黏膩感，展現清爽水潤的高級光采。

INTEGRATE櫻特芮 光透無瑕美肌粉底液 SPF38 PA+++ 30mL／529元（圖／品牌提供）

MEKO × 游絲棋老師 原野肌密無痕抹刀粉底液

台灣品牌MEKO今年與色彩專家游絲棋老師聯手，將專業彩妝師常用的「抹刀」技術直接融入底妝設計。創新研發的抹刀式出料口能精準控制粉底用量，不僅不沾手更不會卡邊，將專業的工作流轉化為日常便利。質地呈現出柔霧與光透並存的「絲霧柔焦肌」，雖然具備中度遮瑕力卻絲毫沒有厚重感，如同肌膚的第二層空氣般自然。

（圖／品牌提供）

這款粉底液共推出四款專為亞洲女性設計的色選，並隨盒附贈聯名粉撲以確保妝效貼合。使用方法非常簡便：旋開上蓋後直接將抹刀平貼於肌膚由內而外刮開，再用海綿輕拍均勻，即可完成輕薄且專業的底妝。這種將專業工具與底妝結合的巧思，讓每個人都能在家畫出大師級的無痕底妝。

MEKO × 游絲棋老師 原野肌密無痕抹刀粉底液 30mL／589元（圖／品牌提供）





