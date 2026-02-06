2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」
帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多民眾疑惑自己需要打嗎？什麼時候打最好？打過水痘還要嗎？以下一次整理。
什麼是皮蛇？為什麼會得帶狀皰疹？
「皮蛇」的正式名稱是帶狀皰疹（Herpes Zoster），它是由「水痘-帶狀皰疹病毒（Varicella-Zoster Virus, VZV）」引起。當多數人小時候得過水痘後，病毒其實沒有完全離開身體，而是潛伏在神經節中。當免疫力低下、壓力大或年齡增長時，病毒就可能再次活化並沿著神經節復發，在皮膚上形成成簇的水泡，並伴隨疼痛。
皮蛇常見症狀包括：
單側、沿神經分布的紅疹與水泡
灼熱、刺痛、電擊般疼痛
疹子消退後，仍持續數月甚至數年的帶狀皰疹後神經痛
延伸閱讀：30到60歲的人最危險！「皮蛇」不只神經痛，還可能讓你失明...
皮蛇疫苗是什麼？皮蛇疫苗種類比較
皮蛇疫苗的目的，是降低帶狀皰疹發作機率，以及減少後神經痛的嚴重程度與持續時間。
目前台灣市面上主要有兩款疫苗，分別是傳統的「活性減毒疫苗」與新型的「非活性重組疫苗」。國際主流建議的疫苗為「非活性重組疫苗」，其特點包括：不含活病毒，免疫功能較弱者也可評估接種；對預防帶狀皰疹與神經痛具高保護力；保護效果可維持多年。
Shingrix（欣剋疹）
Zostavax（伏帶疹）
疫苗類型
非活性、基因重組蛋白疫苗
活性減毒疫苗
接種劑次
2劑（間隔2～6個月）
1劑
保護力
高達90%以上
約51%（隨年齡增加而降低）
保護年限
10年後仍維持約90%保護力
約5～7年後顯著下降
適用對象
50歲以上、18歲以上高風險族群
50至79歲健康成人
免疫低下者
可施打
不建議施打
參考費用
約新台幣17,000～20,000（兩劑）
約新台幣4,500～6,800（一劑）
皮蛇疫苗幾歲可以打？這3類族群最需要
以下族群建議優先諮詢醫師接種：
50歲以上成人：年齡是帶狀皰疹危險因子，50歲後發病率大幅上升。
18歲以上免疫力低下者：包含癌症化療中、器官移植、愛滋病患或長期使用類固醇者。
曾得過皮蛇者：皮蛇痊癒後仍有復發機會，接種疫苗可有效降低二次發病的風險。
另外，以下族群接種前要注意或是避免接種：若正處於帶狀皰疹發作期，應等水泡結痂痊癒後再施打；對疫苗成分（如明膠、抗生素）曾有嚴重過敏反應者；孕婦。
打過水痘疫苗或得過水痘，還需要皮蛇疫苗嗎？
需要。「得過水痘」不等於「不會得皮蛇」。
水痘與皮蛇是「同一個病毒的不同表現型」，只要體內曾存在水痘-帶狀皰疹病毒（VZV），就有再活化的可能。因此，多數國際指引仍建議符合年齡條件者接種皮蛇疫苗。不記得自己得過水痘？只要年滿50歲，接種皮蛇疫苗是預防的有效方式。
得過水痘的人：體內已經帶有病毒，只要年齡增長、壓力大或免疫力下降，病毒就可能再次活化，演變成皮蛇。
打過水痘疫苗的人：雖然體內有抗體，但水痘疫苗的保護力會隨時間遞減。
皮蛇疫苗怎麼打？會有副作用嗎？
目前台灣主流的新型非活性疫苗（Shingrix），接種方式與副作用如下，
劑次：共需施打2劑
間隔：兩劑之間應間隔2～6個月
部位：採肌肉注射
打完皮蛇疫苗後，人體會啟動免疫反應，副作用通常會在數天內會緩解。其局部症狀有注射部位紅腫、疼痛、觸痛（最常見）；全身症狀：疲倦、肌肉痠痛、頭痛、發燒或畏寒。另外，少數人會出現噁心或腹瀉。
若擔心副作用，建議接種後在診所觀察15分鐘，回家後多喝水、多休息。若局部紅腫嚴重，可適度冰敷；若發燒不適，可依醫囑服用藥物緩解。
2026全台各縣市皮蛇疫苗補助／免費接種資訊
雖然皮蛇疫苗目前多需自費，但台灣部分縣市已針對特定族群提供補助（截至2026年1月25日最新資訊），符合資格民眾建議去電衛生所或至各縣市衛生所網站查詢需攜帶之證件與資料。
台北市
對象：設籍台北市且同時具備中低收入戶資格／年滿65歲以上長者（原住民55歲以上）／符合全民健康保險重大傷病項目或愛滋病感染者或脾臟缺損。
補助內容：免費施打2劑帶狀皰疹疫苗。
施打地點：台北市市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明）等院區。
新北市
對象：設籍新北市且同時具備低收入或中低收入戶資格／年滿65歲以上長者（原住民55歲以上）／罹患免疫功能低下疾病（含洗腎、白血病、類風濕性關節炎等）。設籍13個偏遠行政區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來者，僅需需符合上述條件的其中1項。
補助內容：免費施打2劑帶狀疱疹疫苗。
施打地點：各區衛生所預約接種。
桃園市
對象：需設籍桃園市，並同時符合年齡滿50歲以上／已於114年接種流感疫苗及新冠疫苗／ 已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）。
補助內容：提供1劑非活性疫苗免費接種（中低、低收入戶可2劑免費）。
施打地點：各區衛生所預約接種。
新竹市
對象：設籍新竹市並連續居住滿一年以上之50歲以上市民。
補助內容：補助2,000元。自接種日起6個月內，持相關申請文件申辦。
施打地點：轄內有提供帶狀疱疹疫苗施打的醫療院所。
竹北市
對象：設籍竹北市1年以上、50歲以上市民。
補助內容：一般市民補助3,800元，低收戶最高可補助4,800元。自接種日起6個月內，持相關申請文件申辦。
施打地點：轄內有提供帶狀疱疹疫苗施打的醫療院所。
苗栗縣
對象：設籍苗栗縣、50～79歲低收或中低收入戶長者。
補助內容：免費1劑非活性疫苗。
施打地點：各區衛生所預約接種。
彰化縣
對象（限額1萬名）：設籍彰化縣1年以上、65歲以上長者（原住民55歲以上） 。
補助內容：提供2劑完整保護，低收入及中低收入戶2劑由縣府全額補助；一般長者自付6,000元，其餘不足部分由縣府補助。
施打地點：各區衛生所預約接種。
預約與接種期程注意事項：採「同步開放預約、分批有序接種」模式，115年1月20日起同步開放登記：第一期 (1/20-1/23）低收/中低收長者優先接種，憑通知單或健保卡至衛生所辦理，一般長者辦理預約登記、領取繳費單及簽署意願書；第二期 (1/26-1/30）低收/中低收與一般長者共同接種；第三、四期 (2/2-2/13）低收/中低收與一般長者共同接種，低收/中低收入戶長者接種期限至2/13止；第五期 (2/23-2/26）若疫苗有剩餘，將滾動式加開接種。
嘉義縣
對象：設籍嘉義縣1年以上、70歲以上低收／中低收入戶者。
補助內容：免費2劑非活性疫苗。
施打地點：各區衛生所預約接種。
嘉義市
對象：設籍嘉義市1年以上、50歲以上低收／中低收入戶。
補助內容：免費施打2劑帶狀皰疹疫苗。
施打地點：各區衛生所預約接種。
台南市
對象：設籍台南市65歲以上或55～64歲原住民具低／中低收入戶且有高風險慢性病者。
補助內容：免費施打2劑帶狀皰疹疫苗。
施打地點：各區衛生所預約接種。
花蓮縣
對象：設籍花蓮縣，50歲以上低收或中低收、65歲以上（原住民55歲以上）慢性病長者。
補助內容：2劑免費，每年限量3,000劑。
施打地點：各區衛生所預約接種。
金門縣
對象：設籍金門縣65歲以上低收、中低收入戶長者。
補助內容：免費接種2劑。
施打地點：各區衛生所預約接種。
連江縣
對象：設籍連江縣2年以上、50歲以上成人者。
補助內容：免費接種2劑。
施打地點：各區衛生所預約接種。
最後提醒，帶狀皰疹的痛，往往不是忍一下就過去。一旦形成後神經痛，可能影響睡眠、情緒與生活品質多年。對於高風險族群而言，預防比治療更關鍵，皮蛇疫苗正是目前重要的預防工具之一。
延伸閱讀
皮蛇不只痛還會傳染！醫揭「最強傳染期」3類人最需小心...預防帶狀疱疹「這方法」最有效
帶狀皰疹吃什麼比較快好？不能吃什麼？皮蛇飲食宜忌總整理
每3人就有1人「皮蛇」上身！癒後神經痛恐長達數年，醫籲1族群及早預防帶狀疱疹
責任編輯：陳宛欣
核稿編輯：林勻熙
更多良醫文章
大號完擦到「衛生紙全白」才乾淨？小心反變「肛門搔癢症」！肛門癢7原因、4招助改善
到醫院，不可不知道潛規則！蒼藍鴿醫師告訴你：診間沒主動提「這13點」，小心變成「流水式看病」
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
愛喝咖啡怕鈣全流光？這樣喝竟是「骨密度守護神」骨鬆風險降6成
咖啡始終與眾多迷思有關，例如傷腎、造成骨質流失。但在現代醫學的顯微鏡下，這顆黑色的豆子正展現出驚人的「救命」潛力。最新醫學研究指出，咖啡不僅不傷腎不傷骨，反而具...
陳宗彥「腦溢血」緊急開刀！醫示警：出現「5大症狀」快就醫
[Newtalk新聞] 曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於昨(4)日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。對此，神經外科醫師張亮霖指出，高血壓是腦溢血最重要的危險因素。若出現腳無力、口齒不清、突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。 據了解，陳宗彥昨晚參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，隨即被送往馬偕醫院救治，並於昨日下午緊急動手術，目前仍在加護病房觀察。事後馬偕醫院也證實，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察。 根據東元綜合醫院衛教資料指出，出血性腦中風，俗稱腦溢血(腦出血)，死亡率高達30％以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區及小腦區各佔約一成左右。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，腦溢血的預後一般取決於出血位置、速度、大小，病患年齡以及是否有其他併發症等，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。 張亮霖進一步表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管
為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。 台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。 不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。 12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變 這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。 結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域： ‧
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...