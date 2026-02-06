2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打





不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」

帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多民眾疑惑自己需要打嗎？什麼時候打最好？打過水痘還要嗎？以下一次整理。

什麼是皮蛇？為什麼會得帶狀皰疹？

「皮蛇」的正式名稱是帶狀皰疹（Herpes Zoster），它是由「水痘-帶狀皰疹病毒（Varicella-Zoster Virus, VZV）」引起。當多數人小時候得過水痘後，病毒其實沒有完全離開身體，而是潛伏在神經節中。當免疫力低下、壓力大或年齡增長時，病毒就可能再次活化並沿著神經節復發，在皮膚上形成成簇的水泡，並伴隨疼痛。

皮蛇常見症狀包括：

單側、沿神經分布的紅疹與水泡



灼熱、刺痛、電擊般疼痛



疹子消退後，仍持續數月甚至數年的帶狀皰疹後神經痛

皮蛇疫苗是什麼？皮蛇疫苗種類比較

皮蛇疫苗的目的，是降低帶狀皰疹發作機率，以及減少後神經痛的嚴重程度與持續時間。

目前台灣市面上主要有兩款疫苗，分別是傳統的「活性減毒疫苗」與新型的「非活性重組疫苗」。國際主流建議的疫苗為「非活性重組疫苗」，其特點包括：不含活病毒，免疫功能較弱者也可評估接種；對預防帶狀皰疹與神經痛具高保護力；保護效果可維持多年。



Shingrix（欣剋疹）

Zostavax（伏帶疹） 疫苗類型 非活性、基因重組蛋白疫苗 活性減毒疫苗 接種劑次 2劑（間隔2～6個月） 1劑 保護力

高達90%以上 約51%（隨年齡增加而降低） 保護年限 10年後仍維持約90%保護力 約5～7年後顯著下降 適用對象 50歲以上、18歲以上高風險族群 50至79歲健康成人 免疫低下者 可施打 不建議施打 參考費用 約新台幣17,000～20,000（兩劑） 約新台幣4,500～6,800（一劑）

皮蛇疫苗幾歲可以打？這3類族群最需要

以下族群建議優先諮詢醫師接種：

50歲以上成人：年齡是帶狀皰疹危險因子，50歲後發病率大幅上升。

18歲以上免疫力低下者：包含癌症化療中、器官移植、愛滋病患或長期使用類固醇者。

曾得過皮蛇者：皮蛇痊癒後仍有復發機會，接種疫苗可有效降低二次發病的風險。

另外，以下族群接種前要注意或是避免接種：若正處於帶狀皰疹發作期，應等水泡結痂痊癒後再施打；對疫苗成分（如明膠、抗生素）曾有嚴重過敏反應者；孕婦。

打過水痘疫苗或得過水痘，還需要皮蛇疫苗嗎？

需要。「得過水痘」不等於「不會得皮蛇」。

水痘與皮蛇是「同一個病毒的不同表現型」，只要體內曾存在水痘-帶狀皰疹病毒（VZV），就有再活化的可能。因此，多數國際指引仍建議符合年齡條件者接種皮蛇疫苗。不記得自己得過水痘？只要年滿50歲，接種皮蛇疫苗是預防的有效方式。

得過水痘的人： 體內已經帶有病毒，只要年齡增長、壓力大或免疫力下降，病毒就可能再次活化，演變成皮蛇。



打過水痘疫苗的人：雖然體內有抗體，但水痘疫苗的保護力會隨時間遞減。

皮蛇疫苗怎麼打？會有副作用嗎？

目前台灣主流的新型非活性疫苗（Shingrix），接種方式與副作用如下，

劑次：共需施打2劑

間隔：兩劑之間應間隔2～6個月

部位：採肌肉注射

打完皮蛇疫苗後，人體會啟動免疫反應，副作用通常會在數天內會緩解。其局部症狀有注射部位紅腫、疼痛、觸痛（最常見）；全身症狀：疲倦、肌肉痠痛、頭痛、發燒或畏寒。另外，少數人會出現噁心或腹瀉。

若擔心副作用，建議接種後在診所觀察15分鐘，回家後多喝水、多休息。若局部紅腫嚴重，可適度冰敷；若發燒不適，可依醫囑服用藥物緩解。

2026全台各縣市皮蛇疫苗補助／免費接種資訊

雖然皮蛇疫苗目前多需自費，但台灣部分縣市已針對特定族群提供補助（截至2026年1月25日最新資訊），符合資格民眾建議去電衛生所或至各縣市衛生所網站查詢需攜帶之證件與資料。

最後提醒，帶狀皰疹的痛，往往不是忍一下就過去。一旦形成後神經痛，可能影響睡眠、情緒與生活品質多年。對於高風險族群而言，預防比治療更關鍵，皮蛇疫苗正是目前重要的預防工具之一。

