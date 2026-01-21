2026「真相大白年」國運曝！廖美然揭1族群恐猝死、這人政治亮眼

生活中心／綜合報導

2026年為丙午馬年，被命理界視為「烽火連天」之年，全球局勢恐持續動盪。命理師廖美然日前在節目中指出，丙午年正值「三元九運」，是180年循環中火能量最強的一年，象徵變動、衝突與重整同步發生。再加上今年易經卦象為「天火同人卦」，不僅牽動政局與經濟，也對特定族群與產業帶來警訊。

2026年的卦象為「天火同人」 上卦「乾」象徵天道、權威、領導人與企業主





廖美然近日在《新聞挖挖哇》解析，2026年的易經卦象為「天火同人」，上卦「乾」象徵天道、權威、領導者與企業主，下卦「離」則代表文明、科技以及心靈層次的覺醒。她強調，無論是國家領導人或企業經營者，唯有與人民或員工同心、願意傾聽不同聲音，才能站穩腳步；反之，若帶有獨裁色彩或皇帝式思維，恐引發強烈反彈，甚至遭遇集體反撲。廖美然也提醒，2026年建議大眾保持善念與寬厚心態，因為在火氣特別旺盛的年份，極端、壓迫或失衡的能量，往往更容易引爆反作用力，帶來難以預料的後果。

廣告 廣告

2026「真相大白年」國運走向曝光！廖美然揭「1族群恐猝死、這人政治表現亮眼」

。（圖／翻攝自廖美然臉書）









真相浮上檯面 金融體系恐遭重整





廖美然直言，2026年是「真相大白」的一年，不論是政治人物、企業主或大型組織，過往被隱藏的黑暗面都可能被揭露。加上丙午年火旺，象徵金融體系將受到衝擊，傳統金融權威恐被重整，小型銀行可能面臨併購壓力，同時也需留意監所內部出現騷動或不安。

國際貿易震盪 美歐關係恐漸行漸遠





在國際局勢方面，廖美然預測，各國貿易往來將出現劇烈變化。她分析，美國金融體系在前總統川普影響力仍在的情況下，可能承受壓力，與歐洲勢力的距離也恐逐漸拉大，全球經濟結構面臨重新洗牌。

40至50歲族群注意 恐有突發健康風險





廖美然援引古運象徵提到「種植防水流」、「六畜恐瘟疫」、「冬天不行船」、「青年多失卒」，解讀為丙午年間，中壯年族群需特別留意身體警訊。她提醒，40至50歲族群應特別留意作息與健康狀況，避免長期過勞，否則恐增加突發性健康風險，嚴重時甚至可能發生猝死。

2026「真相大白年」國運走向曝光！廖美然揭「1族群恐猝死、這人政治表現亮眼」

廖美然提醒40至50歲族群應特別留意作息與健康狀況，避免長期過勞，否則恐增加突發性健康風險，嚴重時甚至可能發生猝死。（圖／翻攝自廖美然臉書）





女性年效應顯現 國內政局內鬥加劇





談到2026年國內局勢，廖美然分析，各政黨內部派系對立恐加深，內耗情況明顯。不過她也指出，2026年是「女性年」，女性在政治舞台上的表現相對亮眼，影響力有望提升。

詐騙多、消費縮 壽險業恐迎寒冬





最後，廖美然提醒，未來一年詐騙案件恐持續增加，民眾投資務必謹慎，切勿貪快求高報酬。她也點名金融產業恐出現裁員潮，尤其壽險業首當其衝，在市場消費趨於保守的情況下，壓力不容小覷。













《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026「真相大白年」國運走向曝光！廖美然揭「1族群恐猝死、這人政治表現亮眼」

更多民視新聞報導

內湖挨詐1200萬輕生母女 兒獲2車手判賠216萬

逾8成家長誤認幼兒成長配方為乳品 多含添加糖非必需

基隆又停水！逾4萬戶受影響 童子瑋轟市府「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

