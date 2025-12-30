《2026 WE ARE》眾星雲集 打造綜藝夜總會

記者劉昕翊／綜合報導

繼上週公布首波卡司名單，《2026 WE ARE 我們的除夕夜》昨日再公布包括許效舜、苗可麗、羅時豐，當紅男女團ARKis、HUR+，icyball冰球樂團與FLOW樂團，以及兩屆金曲獎最佳華語女歌手獎得主魏如萱等超強陣容，除夕夜要讓觀眾連轉臺的機會都沒有。

邁入第4年的《WE ARE》，此次特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」，找來超級夜總會黃金搭檔許效舜、苗可麗重磅登場，更邀請到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。

廣告 廣告

今年節目也邀請AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，從80年代跳到現代，將除夕夜變成當年熟悉的「舞曲大帝國」，且配合節目主軸「音樂與藝術」，請來icyball冰球樂團，「臺搖」配上「臺漫」，將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，以最有態度的方式迎接馬年的到來，更加碼釋出重量級嘉賓，來自日本、演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團，也將在舞臺帶來膾炙人口的好歌，並與icyball冰球樂團進行國際夢幻共演。

文總指出，魏如萱將化身深夜DJ，以「心情點播」的方式陪伴著電視機前的人迎向新年。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》集結許效舜、苗可麗、羅時豐、ARKis、HUR+、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱等，超強陣容重磅加盟。（文總提供）