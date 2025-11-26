行銷人

程 品恆
2026 短影音製作全攻略：新手也能掌握的流量密碼與行銷訣竅

為什麼每個行銷人都該做短影音？

隨著手機與社群媒體的普及，我們的注意力變得越來越「碎片化」。現在，人們更喜歡在短短的 15 秒到 3 分鐘內，快速吸收資訊或獲得娛樂。

短影音不只是一種流行，它更是行銷的「致勝關鍵」，能幫助品牌：

  • 提升品牌曝光與知名度

  • 創造轉化與銷售機會

  • 獲得演算法推薦的流量紅利

如果你是行銷新手，這篇攻略將帶你從零開始，掌握短影音製作的每一個環節！

掌握趨勢：2026 短影音行銷的重點方向

想讓你的影片「爆紅」，就必須理解當前的趨勢脈動：

廣告

趨勢重點

說明與影響

AI 應用加速

許多剪輯 App 已內建 AI 功能（如自動上字幕、AI 柔膚等），能大幅降低製作門檻與時間

內容垂直化

影片主題不再廣泛，而是更專注於特定領域（如寵物訓練、健身技巧、美妝評測），鎖定精準的忠實粉絲

沉浸式轉場

觀眾喜歡有「視覺驚喜」的畫面切換，設計流暢且具創意的轉場效果，能提升影片完播率

跨平台同步

內容需同時適用於 TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts 等主流平台，最大化曝光。

 

短影音製作 7 步驟：新手不踩雷的流程

製作短影音不是隨便拍拍就好，遵循這套系統化的流程，能讓你的作品更有條理、更專業。

⚙️ 規劃與前製階段

步驟

核心任務

1. 確定目標與受眾

影片目的是什麼？（增加互動？推廣產品？）你的目標觀眾是誰？（年齡、興趣、使用習慣）

2. 企劃與撰寫腳本

這是影片的「藍圖」。你需要規劃：開頭（勾子）、內容邏輯（痛點→解法→成效）、結尾（行動呼籲）。

🎬 製作與後製階段

步驟

核心任務

3. 拍攝與素材收集

確保畫質清晰、光線充足、收音清楚。手機拍攝時，多以直式（垂直）構圖為主。

4. 剪輯與特效

使用 App 進行畫面裁切、加速或慢速，並加上音樂、字幕和濾鏡。（新手建議從字幕開始加起！）

5. 文案與封面設計

設計吸睛的封面，並撰寫簡短有力的標題（鉤子），搭配合適的 Hashtag，引導點擊。

📈 上架與優化階段

步驟

核心任務

6. 發布與推廣

選擇目標平台，並在觀眾活躍的「最佳時間」發布。

7. 觀察效果與反饋

檢視觀看次數、完播率、留言數等數據，了解哪些內容受歡迎，作為下次優化的依據。

 

爆紅祕訣：讓觀眾停下來的「流量密碼」

短影音的競爭激烈，你的影片只有「黃金 3 秒」能抓住觀眾。以下是提升完播率和互動的 4 個關鍵心法：

  1. 運用「黃金 3 秒開頭」與「勾子」

  1. 舉例： 不要說「今天教你化妝」，要說「❌ 這 3 個化妝步驟，讓你顯老 10 歲！」

  2. 勾子 (Hook)： 指能夠抓住觀眾好奇心，讓他們想知道結果的開場設計。

    短影音製作影片的前 3 秒，一定要拋出懸念、亮點、或直接點出觀眾的「痛點」。
    短影音製作影片的前 3 秒，一定要拋出懸念、亮點、或直接點出觀眾的「痛點」。

  1. 內容核心化與創造共鳴

  1. 一條影片，一個重點： 不要貪心想塞太多資訊，確保訊息單一清晰。

  2. 創造共鳴： 講述生活中的真實情境或經驗，讓觀眾產生「對！我也這樣過！」的感覺，他們就會想分享給朋友。

    短影音製作的內容核心化與創造共鳴
    短影音製作的內容核心化與創造共鳴

  1. 提升完播率的「閉環」技巧

完播率（看完影片的比例）是演算法判斷影片好壞的關鍵指標。

  1. 閉環 (Closure)： 指在影片結尾時，回應開頭的懸念或問題，讓觀眾感覺到內容完整，並給予一個滿意的交代。

    短影音製作如何提升完播率的「閉環」技巧
    短影音製作如何提升完播率的「閉環」技巧

  1. 善用音樂與字幕

  1. 音樂是流量引擎： 優先使用平台上的熱門音樂或音效，能增加被演算法推薦的機會。

  2. 字幕不可少： 許多人習慣在公共場合「無聲觀看」，清晰、節奏明快的字幕是傳遞內容的主要媒介。

    短影音製作音樂與字幕使用
    短影音製作音樂與字幕使用

 

新手 App 推薦與短影音製作團隊（費用參考）

製作短影音不需專業攝影機，一支手機和好用的 App 就足夠。

📱 3 款主流短影音剪輯 App

App 名稱

適合對象

核心優勢

威力導演

追求高效率的行銷人

AI 功能強大、多軌時間軸、內建免版稅素材庫。

CapCut (剪映)

所有新手與入門者

模板豐富、操作直觀、自動上字幕功能完善。

Vivid Glam

美妝、個人形象創作者

專注於人像美顏、瘦臉、塑身等 AI 修飾功能。

💰 短影音製作公司與費用參考

對於企業或沒有時間自己經營的品牌，可以考慮尋找短影音製作公司短影音製作團隊

  • 服務內容： 從初期的顧問諮詢頻道規劃腳本撰寫，到後續的專業拍攝與剪輯數據追蹤優化等一站式服務。

  • 短影音製作費用 (參考)： 費用範圍很廣，通常會根據拍攝內容、時長、後製複雜度（特效、動畫）而定。一般而言，單支影片的製作費用可能從數千元到數萬元不等。

短影音行銷你也可以，趕快行動起來

短影音已是行銷必爭之地，但它同時也充滿機會。無論你是個人創作者還是品牌行銷人，只要掌握這套宏林「短影音製作攻略教學」，從企劃、腳本到剪輯，並持續追蹤數據、優化內容，你也能在這波趨勢中，成功抓住流量，讓你的品牌被更多人看見！

延伸閱讀：

短影音行銷宏林帶你掌握品牌爆紅的關鍵

2026短影音製作引領品牌新趨勢，掌握行銷節奏創造轉換力

短影音製作怎麼開始？行銷長程品恆帶你掌握短影音行銷全流程

這篇文章 2026 短影音製作全攻略：新手也能掌握的流量密碼與行銷訣竅 最早出現於 行銷人

