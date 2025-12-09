行銷人

如果說 2024 年是短影音的「爆發期」，2025 年是「AI 輔助期」，那麼 2026 年，我們正式迎來了「短影音製作的工業化與精準化元年」。

過去，只要有手機、敢跳舞、會跟風，就能獲得流量紅利；但在 2026 年的今天，隨著使用者對多巴胺刺激的閾值提高，以及平台演算法從「興趣推薦」轉向「搜尋與價值導向」，企業面臨的挑戰不再是如何產出內容，而是如何產出「有效」的內容。

在這樣的市場變局下，2026短影音製作的核心邏輯發生了根本性的轉變。不再是小編單打獨鬥的戰場，而是需要一位具備全觀視野的短影音行銷長來操盤。知名行銷長程品恆在近期直言：「未來的短影音競爭，不是比誰剪得快，而是比誰能用 60 秒講好一個符合商業邏輯的故事。」

本文將深入剖析 2026 年的短影音趨勢，並結合行銷長程品恆的實戰心法，為您拆解在 AI 與演算法雙重夾擊下，企業如何突圍。

2026 短影音趨勢：從「快餐」到「米其林」的演變

要掌握2026短影音製作的精髓，首先必須理解市場環境發生了什麼變化。根據最新的數位行銷數據顯示，使用者平均每天停留在短影音平台的時間已突破 3 小時，但「完播率」的門檻卻提升了 40%。這意味著，觀眾變得更挑剔了。

1. AI 生成不再是噱頭，而是基建

在 2026 年，生成式 AI（AIGC）已經完全融入製作流程。我們不再討論「是否使用 AI」，而是「如何用 AI 創造差異化」。

  • 腳本與分鏡： AI 不僅能寫出吸睛標題，更能根據過去的高成效影片，自動生成「情緒曲線」腳本。

  • 素材生成： 透過 Sora 或 Runway 等進階模型，實拍難以達成的特效鏡頭（如外太空、微觀世界）現在能以低成本實現。

  • 虛擬人設（Avatar）的普及： 企業不再受限於真人出鏡的檔期，訓練有素的 AI 數字人能 24 小時進行短影音行銷直播與內容產出，且表情動作已通過「恐怖谷」理論的考驗，達到以假亂真的地步。

2. 「搜尋式短影音」成為主流

這是一個巨大的典範轉移。年輕世代（Gen Alpha 與 Gen Z）已經不再使用 Google 搜尋「如何做義大利麵」，而是在 TikTok 或 Reels 上搜尋。 因此，2026短影音製作的 SEO 邏輯變得至關重要。影片的標題、字幕、口播關鍵字，都必須符合 SEO 架構。這不再只是娛樂內容，而是「解答問題」的知識載體。

3. 「微短劇」與「系列化」的商業統治力

單發（One-off）的爆款影片價值正在降低，取而代之的是具有連續劇性質的 IP 內容。短影音趨勢顯示，使用者更願意追蹤具有連貫劇情、鮮明人設的帳號。「追劇感」是留存粉絲的唯一解藥。

2026 年短影音市場迎來品質躍升，從追求數量的『快餐模式』轉向講究價值的『米其林模式』。AI 技術的深度融合與『搜尋式短影音』行為的普及，正重新定義內容產製的底層邏輯。

 

重新定義角色：為什麼你需要一位「短影音行銷長」？

在過去，短影音可能隸屬於社群小編的雜項工作之一。但在 2026 年，這種配置已經無法應對市場競爭。行銷長程品恆指出：「短影音已成為企業與消費者溝通的第一接觸點（First Touchpoint），它需要戰略層級的重視。」

這催生了一個全新的職位概念——短影音行銷長。

1. 什麼是短影音行銷長？

這不是一個只會剪輯的高級主管，而是一個懂數據、懂品牌、懂變現的操盤手。

  • 數據決策力： 他不看「觀看數」這種虛榮指標，他看的是「每千次觀看帶來的轉換率（CVR）」和「用戶留存成本」。

  • 跨部門整合力： 他能指揮產品部門提供素材、業務部門跟進線索、公關部門控管風險，將短影音變成全公司的戰略武器。

2. 從「流量思維」轉向「資產思維」

行銷長程品恆強調，企業必須停止製造「數位垃圾」。每一支發布的短影音，都應該被視為公司的數位資產。好的短影音行銷內容，即使在發布一年後，依然能透過長尾搜尋帶來精準流量。這就是資產思維——做時間的朋友，而不是演算法的奴隸。

面對複雜的演算法賽局，企業急需設立戰略層級的『短影音行銷長』。此角色超越傳統小編職能，專注於數據決策、跨部門資源整合，並將短影音內容轉化為長期的企業數位資產。

 

三、 2026 短影音製作實戰指南：黃金 3 秒與情緒價值

理解了戰略，我們必須落地到執行。2026短影音製作在技術層面上，有哪些具體的黃金法則？

1. 前 3 秒的「視覺鉤子」升級

2024 年的鉤子可能是一句誇張的「天啊！別再這樣做了！」。但在 2026 年，這種標題黨已經失效。 現在的鉤子需要**「視覺與聽覺的雙重違和感」**：

  • 視覺： 利用 AI 生成的超現實開場，或是極度精緻的微距鏡頭。

  • 聽覺： ASMR 音效，或是打破預期的背景音樂切換。

  • 核心： 行銷長程品恆建議，必須在第 1 秒就展示「痛點」的解決結果（Result First），然後再倒敘過程。

2. 垂直構圖的電影感（Cinematic Vertical）

隨著手機螢幕技術的提升，觀眾對於畫質的要求極高。2026短影音製作要求具備電影級的調色與景深控制。這並非要求昂貴的攝影機，而是要求創作者具備光影美學的素養。雜亂的背景、糟糕的收音，在 2026 年是絕對無法被演算法推播的。

3. 互動式腳本設計

平台現在更看重「互動深度」。影片中必須設計讓觀眾「暫停截圖」、「查看評論區」或「轉發給朋友」的橋段。

  • 埋梗： 在畫面角落放置彩蛋。

  • 爭議點： 故意留下一兩個無傷大雅的錯誤或爭議話題，引導觀眾在評論區指正，進而觸發演算法的熱度加權。

在 2026 年的製作實戰中，掌握『黃金 3 秒』的視覺鉤子是留住觀眾的關鍵。

 

四、 行銷長程品恆的獨家心法：P.A.C.E. 模型

針對企業如何系統化地進行短影音行銷，行銷長程品恆提出了一套名為 P.A.C.E. 的執行模型，這已成為許多品牌在 2026 年的行動準則。

P – Persona (精準人設)

不要試圖討好所有人。行銷長程品恆認為，帳號的人設越鮮明、越垂直，商業價值越高。即使是 B2B 企業，也需要一個具備「專家感」與「人味」的代表人物（或 AI 代理人）。

A – Automation (自動化流程)

建立 SOP 工廠。從選題庫、腳本撰寫、AI 生成分鏡、拍攝、剪輯到多平台分發，必須形成一條自動化流水線。沒有效率，就沒有規模化；沒有規模化，就很難在 2026 年的紅海中被看見。

C – Community (社群共創)

最好的內容往往來自粉絲。鼓勵 UGC（使用者生成內容），發起挑戰賽，讓品牌成為一個「平台」，而不僅僅是廣播台。短影音趨勢顯示，品牌與粉絲共創的內容，信任度比官方廣告高出 7 倍。

E – Ecosystem (生態系閉環)

短影音製作的終點不是播放量，而是進入私域流量池。影片必須有清晰的 Call to Action (CTA)，引導用戶進入直播間、加入 LINE 社群或訪問官網。行銷長程品恆強調：「沒有閉環的流量，就像倒進漏水桶裡的水。」

行銷長程品恆提出的『P.A.C.E. 執行模型』架構圖。透過精準人設 (Persona)、自動化流程 (Automation)、社群共創 (Community) 與生態系閉環 (Ecosystem) 四大維度，協助企業系統化地構建短影音商業壁壘。

 

五、 結語：在演算法變革中，唯有價值長存

回顧 2026 年的短影音趨勢，我們看見了技術的飛躍，也看見了人性的回歸。

AI 可以幫我們生成畫面，但無法生成「共鳴」；演算法可以幫我們推播流量，但無法推播「信任」。無論是短影音行銷長的戰略佈局，還是第一線創作者的2026短影音製作技巧，核心始終圍繞著「為使用者創造價值」。

正如宏林跨媒體行銷長程品恆所言：「未來的行銷，是技術與藝術的完美聯姻。誰能善用 AI 提升效率，同時保持對人性的深刻洞察，誰就能贏下 2026 年的短影音戰場。」

對於所有行銷人來說，現在正是重新審視你的短影音策略，從「做完」轉向「做好」，從「流量」轉向「留量」的最佳時刻。

