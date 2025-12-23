2026「紅白」主題台灣感性 Lulu預告連串回憶殺

（中央社記者洪素津台北23日電）台灣電視事業股份有限公司「2026超級巨星紅白藝能大賞」表演主題「台灣感性」，主持人由藝人Lulu（黃路梓茵）、陳明珠和黃偉晉3度攜手，預告將有國際嘉賓和經典回憶殺表演。

3人今天與金曲獎樂團TRASH出席記者會，而提及3度攜手合作主持，Lulu表示，從原先戰戰兢兢，到現在逐漸培養出默契，甚至可互相開玩笑，依舊期望給大家滿滿驚喜。

黃偉晉搶先透露今年亮點時笑說：「保守估計會有國際嘉賓！」Lulu分享節目中將規劃「一聽到歌聲就忍不住抬頭收看」的回憶殺，鼓勵觀眾多關注。

此外，TRASH是「台灣感性」推廣大使，將4度登上舞台，也透露將演唱最新專輯歌曲，期待每年都有不同驚喜，以最本土、最生猛能量點燃全場氣氛，「每一次來到這裡，就是要讓大家High起來！」

「2026超級巨星藝能大賞」各演唱環節將分享對家鄉與本土文化的深刻情感，期盼讓國際看見台灣美好人事物；活動2026年1月31日在台北小巨蛋登場，2026年2月16日於台視播出。（編輯：李明宗）1141223