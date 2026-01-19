2026《紅白》含金量爆表 許富凱、盧廣仲、蕭煌奇、呂士軒齊聚演出

許富凱、盧廣仲、蕭煌奇、呂士軒多位金曲獎得主將齊聚《紅白》舞台。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今天再加碼公開重量級演出陣容，堪稱近年最強卡司之一。集結比莉、龍千玉、黃妃，男團FEniX、 U:NUS、F.F.O，與八三夭、J.Sheon、蕭景鴻（阿弟）、辛龍、李炳輝等實力派音樂人同台演出。此外，許富凱、盧廣仲、蕭煌奇、呂士軒多位金曲獎得主也將齊聚《紅白》舞台，最具代表性的音樂盛會。

比莉睽違3年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，比莉自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」還將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌。辛龍今年將在《紅白》陪伴觀眾共度新的一年，談到這次演出，他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」

阿弟今年首度以個人身分受邀參與《紅白》，談及當下的心情，他表示：「非常感動和感謝《紅白》對我的肯定。」，首度一個人站上《紅白》舞台，他坦誠也會有些許壓力，但興奮大過於壓力。阿弟也分享今年持續投入音樂創作，期盼能盡快推出個人單曲，同時戲劇作品也會陸續與觀眾見面，帶來更多不同面向的演出。

