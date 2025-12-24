2026 經濟預期更保守、通膨預期更高，國泰金控 12 月信心調查揭 2026 房市風向

國泰金控於 2025 年 12 月 23 日公布「 2025 年 12 月國民經濟信心調查結果」，整體顯示民眾對景氣與消費態度略轉保守，台股樂觀情緒與風險偏好也同步走弱。

從景氣面來看，國發會最新景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略下滑，但領先指標微幅上揚，景氣仍呈穩步成長節奏；調查中景氣現況樂觀指數降至 -7.3、景氣展望樂觀指數降至 -6.9，大額消費意願指數降至 10.0、耐久財消費意願指數走弱至 -12.7，反映家庭在車、家電等大額支出上更傾向保留現金流、審慎決策。

廣告 廣告

房市指標則出現「低檔微動」：買房意願指數續微揚至 -41.6，但賣房意願指數小降至 -34.0，市場呈現買方慢慢挑、賣方不急賣的拉鋸。

對 2026 年宏觀預期方面，主計總處於 2025 年 11 月 28 日預估台灣 2026 年經濟成長率 3.54%、通膨 1.61%，但調查顯示民眾對經濟成長率平均預期僅 2.56%，對通膨平均預期為 2.17%；僅 28% 認為成長率高於 3%，卻有 53% 認為通膨高於 2%，顯示民眾對收入與景氣更保守、對生活成本上升更有感。

薪資與年終方面， 48% 預期經常性薪資不變、 46% 預期調升；年終獎金則以 1 至 3 個月為主（ 57% ），也意味自住族評估房貸負擔將更謹慎、比價與議價期可能拉長。

（想看完整解析與重點一次掌握，歡迎點選下方原文續讀。）

看更多》

12 月國泰金控調查：買房意願微升，2026 房市三提醒

央行利率按兵不動，信義代銷：有助緩和觀望氣氛，2026 房市三大變數需留意