2026「綠白合」有譜？媒體人分析關鍵原因

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨創黨主席柯文哲2日赴立法院拜會朝野黨團，並罕見在民進黨團記者室與總召柯建銘同框，雙方正式拜會前，更先於青島東路的辦公室商討115年度中央政府總預算等議題。針對未來傳出「綠白合」的說法，資深媒體人陳東豪則斷言，「我是感覺打死結！」。





雙柯會後「綠白合」有譜？媒體人分析「關鍵原因」斷言：感覺打死結

媒體人陳東豪指出，除了柯建銘（左）以外，民進黨內部的人都在避免與柯文哲（右）接觸。（圖／民視新聞資料照）

媒體人陳東豪7日在網路節目中表示，柯文哲近日一直在和賴清德喊話，但事實上民進黨內部不是很想和對方接觸，且和柯文哲接觸麻煩的點是，對方會看起來很想談司法的樣子，所以民進黨與柯文哲間有無交集，這一點還要再觀察。另外陳東豪也指出，目前除了柯建銘以外，其他沒什麼人想和柯文哲接觸，因為司法是執政黨不能碰的東西，若柯文哲不談自己的案件，卻談黃國昌的，其偵查權屬於司法行政範疇，陳東豪強調，「一個可以干預司法的政黨，一定死！」。

陳東豪（上圖）分析綠白合關鍵在於柯文哲的內心條件，他斷言綠白合「感覺打死結」。（圖／民視新聞資料照）

另外，陳東豪也分析「綠白合」這一題，關鍵在於柯文哲內心條件為何；而民進黨和賴清德若是要突破眼前困境，勢必得去說服更多的民眾，因此陳東豪斷言：「柯文哲這一段，我是感覺打死結！」，並指出如果柯文哲是想要用黃國昌當理由，「那就很好判斷，不會有什麼好談的」。

