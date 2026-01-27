2026 綠色供應鏈新指標！勤億蛋品跨足生技「零廢棄」佈局 成企業 ESG 採購首選

（記者蔡函錚／綜合報導）邁入 2026 年，全球企業正式進入「碳有價」時代，ESG已不再是口號，而是直接影響訂單與獲利的關鍵指標。對於台灣眾多的食品大廠與連鎖餐飲品牌而言，如何在年初的年度採購規劃中，找到能同時滿足「品質穩定」與「永續減碳」的供應商，成為各品牌最大的課題。在此同時，國內液蛋龍頭勤億蛋品透過獨家生技研發，已成功落實「全蛋利用」的循環經濟模式，將過去被視為廢棄物的蛋殼與蛋膜轉化為高價值資源，協助 B2B 合作夥伴打造最具競爭力的綠色供應鏈。

圖／國內液蛋龍頭勤億蛋品透過獨家生技研發，已成功落實「全蛋利用」的循環經濟模式，協助 B2B 合作夥伴打造最具競爭力的綠色供應鏈。（勤億蛋品 提供）

勤億啟動「全蛋利用」循環經濟 廢棄物減量成 ESG 亮點

在傳統液蛋加工產業中，每處理 1,000 公斤的蛋液，就會產生約 100 公斤的蛋殼廢棄物。過去，這些蛋殼多半面臨被掩埋或焚燒的命運，不僅增加處理成本，更對環境造成負擔。

勤億蛋品指出，隨著 ESG 概念推動，企業不僅要看財報數字，更要看「碳帳本」。勤億蛋品早在多年前便投入「零浪費、零廢棄」的研發計畫，致力於將一顆雞蛋的價值發揮到 100%。透過先進的生技工藝，勤億成功將蛋殼與蛋殼膜進行高加值轉化，這不僅解決了自身的廢棄物問題，更讓使用勤億蛋品產品的下游客戶，能直接在企業社會責任報告書（CSR Report）中，列舉出具體的「廢棄物減量」與「循環採購」績效。

圖／在傳統液蛋加工產業中，每處理 1,000 公斤的蛋液，就會產生約 100 公斤的蛋殼廢棄物。（勤億蛋品 提供）

從液蛋到高階生技 蛋殼變身「生物鈣」與「環保包材」

勤億的「全蛋利用」佈局，已從單純的食品加工跨足至高階生技領域，為合作夥伴提供多元的再生原料選擇：

蛋殼變黃金（生物鈣）： 透過專利技術，將蛋殼研磨成超微米粒子的「蛋殼鈣粉」，鈣含量優於其他來源鈣原料，更能廣泛應用於保健食品、甚至是農業有機肥料，實現「取之於自然，回歸於自然」的生態循環。

蛋殼膜成美容保健新寵： 蛋殼內層薄薄的一層膜，富含膠原蛋白與玻尿酸。勤億將其提煉為高價值的生技原料，應用於關節保健與美容保養品，展現了農業副產物驚人的永續經濟價值。

跨足工業應用： 勤億更突破性地將蛋殼應用於「非食品」領域。例如與紡織業合作開發機能性布料，或作為生物可分解塑膠的天然填充劑，大幅減少石化原料的使用。這意味著，食品廠的廢棄物，竟能搖身一變成為紡織與塑膠產業的減碳解方。

示意圖／勤億的「全蛋利用」佈局，已從單純的食品加工跨足至高階生技領域，為合作夥伴提供多元的再生原料選擇。（翻攝自免費圖庫pixabay）

不僅是原料更是永續夥伴 勤億助攻品牌搶佔綠色商機

「未來的競爭，是供應鏈的競爭。」勤億蛋品強調，2026 年的市場趨勢顯示，消費者更願意買單具備永續理念的產品。勤億所扮演的角色，已從單純的「原料供應商」升級為各品牌的「永續技術夥伴」。

藉由導入勤億的液蛋與生技原料，品牌商不僅確保了源頭的食安與品質，更等於直接導入了一套成熟的循環經濟模型。無論是需要符合國際供應鏈規範的出口導向企業，或是深耕在地、強調社會責任的餐飲品牌，都能藉此提升品牌溢價，在綠色消費市場中搶佔先機。

展望未來，勤億將持續深化生技研發，擴大農業廢棄物的再生應用範疇，與所有 B2B 夥伴攜手，共同實踐「液蛋 + ESG = 企業競爭力」的永續願景。

