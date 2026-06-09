2026 義大利A'Design設計獎｜朵爾設計「曜境」

整理｜Eason 圖片來源｜朵爾設計、A' Design Award

作為全球最具影響力的國際賽事之一的義大利 A' Design Award，是一項廣受全球認可的國際設計指標，涵蓋工業、視覺、建築與空間等百餘個專業競賽類別。該賽事開放已量產、市場現有商品，甚至是未發布的概念設計與原型參賽，競賽由超過 200 名來自全球的頂尖設計專業人士、知名學者與具影響力的新聞界成員組成大型國際評審團進行評選，並以其極具公信力的評選機制，成為全球創作者拓展國際版圖的黃金跳板。

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圖片來源｜A' Design Award

圖片來源｜朵爾設計

作品「曜境」

空間以五行元素對應風格層次。一樓結合「火」的橘紅，象徵活力與熱情，營造出西班牙風格；二樓以材質與色調營造英倫風的理性與內斂；三樓以深藍色的壁面與天花板，帶出沉靜迷人的氛圍。整體以木材、皮革、大理石與金屬點綴其中，營造東方哲思的當代設計表現。

圖片來源｜朵爾設計

採用鋼骨系統打造樓板，將樓板設計為S型，與一樓吧檯線條呼應，避免傳統矩形空間侷限。此一設計不僅視覺柔化，亦提升垂直空間的流動性與輕盈感，使人身處其中感受空間的有機延伸與開放氛圍。一樓吧檯與S型樓板連動所帶出的視覺張力，深得青睞。空間不僅實用，更在風格美學上成功轉譯業主的理念，使其成為兼具識別度與市場吸引力的複合式茶酒館。

圖片來源｜朵爾設計

圖片來源｜朵爾設計

設計團隊成功打造結合餐飲與酒吧機能的複合式場域，在用電規劃、管線佈局、油煙排放、動線配置上滿足營業需求；美學上則希望呈現空間獨特美感，結合材質層次與光線變化，營造高質感的沉浸氛圍，成為適合用餐與社交的聚點。

圖片來源｜朵爾設計

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