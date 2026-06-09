2026 義大利A'Design設計獎｜百岳設計「拾光乍現」

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整理｜Eason 圖片來源｜百岳設計、A' Design Award

作為全球最具影響力的國際賽事之一的義大利 A' Design Award，是一項廣受全球認可的國際設計指標，涵蓋工業、視覺、建築與空間等百餘個專業競賽類別。該賽事開放已量產、市場現有商品，甚至是未發布的概念設計與原型參賽，競賽由超過 200 名來自全球的頂尖設計專業人士、知名學者與具影響力的新聞界成員組成大型國際評審團進行評選，並以其極具公信力的評選機制，成為全球創作者拓展國際版圖的黃金跳板。

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圖片來源｜A' Design Award

圖片來源｜百岳設計

作品「拾光乍現」

本案為40年老屋翻新，設計靈感取自王家衛電影，打造融合復古與現代機能的咖啡廳空間。透過異材質的搭配呈現細節的堆疊，營造層次感。空間配置重視動線流暢與彈性機能，滿足甜點、咖啡製作與教學需求，並靈活因應營運與包場需求。

圖片來源｜百岳設計

為了打造咖啡廳的復古氛圍，整體以實木夾板為主軸，體現木質溫潤質感。牆面搭配長條磚、方磚與透光壓克力，色調統一於暖色系中，透過異材質混搭豐富細節，展現兼具視覺與觸感的空間獨特性。

圖片來源｜百岳設計

圖片來源｜百岳設計

天花板採用木桁架結構嵌入燈軌，提升空間感與照明彈性；後院座位引景入室，營造自然端景；2樓和室區靈活容納人數變化，壁面嵌入品牌意象壁龕，強化空間識別與層次。

圖片來源｜百岳設計

從機能、氛圍到品牌的呈現，透過能同時容納改多人作業的4米長工作吧檯，讓操作流暢更有效率；客座區可依活動模式彈性調整，是營業與包場的空間優勢，充分展現高機能與高彈性的商業空間規劃。

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