2026 義大利A'Design設計獎｜良晨設計「星釀之境」
整理｜Eason 圖片來源｜良晨設計、A' Design Award
作為全球最具影響力的國際賽事之一的義大利 A' Design Award，是一項廣受全球認可的國際設計指標，涵蓋工業、視覺、建築與空間等百餘個專業競賽類別。該賽事開放已量產、市場現有商品，甚至是未發布的概念設計與原型參賽，競賽由超過 200 名來自全球的頂尖設計專業人士、知名學者與具影響力的新聞界成員組成大型國際評審團進行評選，並以其極具公信力的評選機制，成為全球創作者拓展國際版圖的黃金跳板。
作品「星釀之境」
整體設計在粗獷工業感與現代洗鍊質感之間取得平衡。從大廳的品牌識別，到員工餐廳與酒吧空間的生活感與文化連結，再到員工走道與更衣室的細膩溫度，處處體現企業精神與人本設計的融合，同時也連結在地環境的特色，並烘托出品牌的鮮明色彩。
在大廳立面上，以酒瓶組構「FRESH」標語，凸顯將產品材質轉化為設計巧思，具象化啤酒帶來的清爽體驗；運用紅磚打造牆體呈現酒廠的工業調性，搭配石紋材質展現自然純粹的質地，結合電梯廳立面的深綠色，充分展現鮮明的企業形象；在員工餐廳以鏡面金屬打造立柱，結合品牌標示，營造現代感與光影流動。
重新規劃空間動線，加入現代化空調、給排水與照明系統，同時保持原建築的骨架不被破壞，成功整合舊建築與新功能，並將品牌精神與空間美學融合。
從入口大廳到酒吧區的整體氛圍，前者讓品牌形象立即被感知，後者則成為對內凝聚、對外招待的重要場所。這兩個空間不只展現啤酒品牌的國際形象，也讓訪客能有沉浸式體驗。
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