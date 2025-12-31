2026 翻身元年來了！理財專家警告：再不改這5件事一輩子窮到底

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2026 新的一年開始，想要變有錢，幾乎是每一位努力上班、認真生活的人共同的心願。日本理財專家在《金錢整理術》中提醒，只要修正日常裡最容易忽略的小習慣，財務狀況就會慢慢出現轉變，懂得避開「生活中滿滿的漏財陷阱」。只要做對 5 件事，就像周星馳在《功夫》裡被打通任督二脈一樣，有錢的財運體質會整個被打開。

2026 你也可以變有錢：大富翁的 5 個關鍵寶典曝光

日本理財專家 橫山光昭 在暢銷書 金錢整理術 中提醒：現代人最大的存錢敵人，不是花得兇，而是「花得沒感覺」。

秘技一：行動支付、信用卡，全都要當成「隱形負債」

方便，不等於免費。每一次無痛刷卡，都是在提前消耗未來的自己。現代人早已習慣手機一掃就完成付款，但「沒有掏錢的感覺」，正是存錢失敗的開始。當花錢沒有痛感，大腦就無法建立警戒機制，支出自然會悄悄放大。把每一筆刷卡視為「已經欠下的錢」，才能重新拉回金錢的重量感。



秘技二：分清楚「需要」與「想要」

支付方式越方便，大腦越容易衝動消費。能存錢的人，永遠先踩煞車。許多人並非亂花錢，而是不自覺被「當下情緒」牽著走。特價、限時、聯名，都會刺激大腦做出衝動選擇。真正能存錢的人，並不是什麼都不買，而是懂得在付款前，替自己爭取幾秒鐘的冷靜判斷。



秘技三：換成小錢包，每天收尾整理

錢包越小、越乾淨，花錢越有意識，錢也越留得住。錢包就像個人的財務儀表板。當它過度膨脹、雜亂無章，往往代表金錢流向早已失控。每天花一分鐘整理錢包，其實是在回顧今天的消費行為，也是在提醒自己：錢，是有去有回的資源，不是無底洞。



秘技四：整理不是打掃，是財務管理

丟掉用不到的東西，也是在替未來的自己止血。多數人以為整理只是家務，其實它是最直接的理財行為。東西越多，代表過去做過越多未經思考的消費決定。當生活空間變得清爽，購買慾望自然下降，金錢也就少了很多不必要的流失出口。



秘技五：有計畫的浪費

存錢不是苦行僧，懂得「值得花」，反而更容易長期成功。理財若只剩壓抑，很容易半途而廢。真正長久有效的方法，是保留「值得的花費」，例如旅行、學習、重要的陪伴。當金錢用在讓人生變好的地方，存錢反而不再是痛苦，而是一種有方向感的選擇。

想要有錢人，千萬別踩「7 大漏財錢包地雷」

只要中了以下其中一項，就該警惕你的金錢觀：

1.錢包鼓到爆。

2.鈔票方向混亂。

3.紙鈔皺巴巴。

4.一堆用不到的集點卡。

5.信用卡過多。

6.過期折價券、垃圾單據。

7.發票塞滿整個錢包。



錢包，是你財務狀況的縮影。這七種錢包特徵，看似只是生活小細節，實際上卻透露出對金錢缺乏管理意識。錢包混亂，往往意味著支出沒有被記住、沒有被檢視。只要開始改善其中一項，就等於為財務狀況踩下第一道煞車。

為什麼「房間亂的人，幾乎都存不了錢？」

橫山光昭觀察到一個驚人規律：堆滿雜物的房間，幾乎就是「存不了錢的人生場景」。空間狀態，會影響一個人的決策品質。當生活被雜物包圍，大腦會長期處在資訊過載狀態，自然更容易做出衝動消費。整理空間，其實是在替自己創造一個能夠冷靜思考金錢的環境。

「金錢 × 物品 × 整理」的 6 層惡性循環

1.不整理 → 東西越堆越多。

2.不清楚自己有什麼 → 重複購買。

3.不必要支出暴增。

4.花費無法掌控。

5.錢留不住。

6.更不想整理（循環加速）。



這套循環之所以可怕，在於它不會一次爆發，而是慢慢侵蝕。每一筆看似不大的浪費，最後都會變成「怎麼存都存不起來」的無力感。打破循環的關鍵，不在賺更多，而是先停止無意識的消耗。

2026 開始，一個月做一次「財務覺醒行動」

用手機拍下房間各個角落，然後問自己 5 個問題：



1.這些東西，我真的需要嗎？

2.哪些是多餘的？

3.哪些「沒有也沒差」？

4.哪些是真的值得？

5.我未來還想買什麼？為什麼？



拍照這個動作，會自然訓練你分辨「需要」與「想要」能把「習慣性忽略」轉化成「具體可見」。當你親眼看到那些長期沒用、卻佔據空間與金錢的物品，內心自然會產生反思。這不是自責，而是一種重新掌控生活的開始。

花錢前，請一定要問自己的 3 個致命問題

1.「我知道今天花了多少錢嗎？」

2.「錢都花去哪了，卻想不起來？」

3.「發薪日前幾天就見底？」



如果三個都中，問題不在收入，而在消費盲區。這三個問題，幾乎是所有存不了錢的人共同盲點。不是能力不足，而是缺乏回顧與記錄。只要開始對支出有意識，你就已經走在多數人前面，也替未來累積更多選擇的空間。

最關鍵的一句話：

「需要」＝生存與功能

「想要」＝慾望與衝動



我們最擅長的事，就是把「想要」包裝成「需要」。「想要」本身不是錯，但如果每一次都被包裝成「必要」，財務自然會失衡。學會誠實面對自己的慾望，是成熟理財的第一步。這不是否定享受，而是讓享受不再帶來後悔。

2026，不一定會讓你一夜致富，卻很可能成為你告別財務焦慮的轉捩點。當你願意開始整理錢包、空間與每一個消費理由，其實就是在替人生重新排序。錢不會辜負有意識對待它的人。2026就是你成為有錢體質的起點。

本文撰寫與摘自創意市集出版之《行動支付時代的金錢整理術》

