2026 翻身元年來了！理財專家警告：再不改這5件事一輩子窮到底
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2026 新的一年開始，想要變有錢，幾乎是每一位努力上班、認真生活的人共同的心願。日本理財專家在《金錢整理術》中提醒，只要修正日常裡最容易忽略的小習慣，財務狀況就會慢慢出現轉變，懂得避開「生活中滿滿的漏財陷阱」。只要做對 5 件事，就像周星馳在《功夫》裡被打通任督二脈一樣，有錢的財運體質會整個被打開。
2026 你也可以變有錢：大富翁的 5 個關鍵寶典曝光
日本理財專家 橫山光昭 在暢銷書 金錢整理術 中提醒：現代人最大的存錢敵人，不是花得兇，而是「花得沒感覺」。
秘技一：行動支付、信用卡，全都要當成「隱形負債」
方便，不等於免費。每一次無痛刷卡，都是在提前消耗未來的自己。現代人早已習慣手機一掃就完成付款，但「沒有掏錢的感覺」，正是存錢失敗的開始。當花錢沒有痛感，大腦就無法建立警戒機制，支出自然會悄悄放大。把每一筆刷卡視為「已經欠下的錢」，才能重新拉回金錢的重量感。
秘技二：分清楚「需要」與「想要」
支付方式越方便，大腦越容易衝動消費。能存錢的人，永遠先踩煞車。許多人並非亂花錢，而是不自覺被「當下情緒」牽著走。特價、限時、聯名，都會刺激大腦做出衝動選擇。真正能存錢的人，並不是什麼都不買，而是懂得在付款前，替自己爭取幾秒鐘的冷靜判斷。
秘技三：換成小錢包，每天收尾整理
錢包越小、越乾淨，花錢越有意識，錢也越留得住。錢包就像個人的財務儀表板。當它過度膨脹、雜亂無章，往往代表金錢流向早已失控。每天花一分鐘整理錢包，其實是在回顧今天的消費行為，也是在提醒自己：錢，是有去有回的資源，不是無底洞。
秘技四：整理不是打掃，是財務管理
丟掉用不到的東西，也是在替未來的自己止血。多數人以為整理只是家務，其實它是最直接的理財行為。東西越多，代表過去做過越多未經思考的消費決定。當生活空間變得清爽，購買慾望自然下降，金錢也就少了很多不必要的流失出口。
秘技五：有計畫的浪費
存錢不是苦行僧，懂得「值得花」，反而更容易長期成功。理財若只剩壓抑，很容易半途而廢。真正長久有效的方法，是保留「值得的花費」，例如旅行、學習、重要的陪伴。當金錢用在讓人生變好的地方，存錢反而不再是痛苦，而是一種有方向感的選擇。
想要有錢人，千萬別踩「7 大漏財錢包地雷」
只要中了以下其中一項，就該警惕你的金錢觀：
1.錢包鼓到爆。
2.鈔票方向混亂。
3.紙鈔皺巴巴。
4.一堆用不到的集點卡。
5.信用卡過多。
6.過期折價券、垃圾單據。
7.發票塞滿整個錢包。
錢包，是你財務狀況的縮影。這七種錢包特徵，看似只是生活小細節，實際上卻透露出對金錢缺乏管理意識。錢包混亂，往往意味著支出沒有被記住、沒有被檢視。只要開始改善其中一項，就等於為財務狀況踩下第一道煞車。
為什麼「房間亂的人，幾乎都存不了錢？」
橫山光昭觀察到一個驚人規律：堆滿雜物的房間，幾乎就是「存不了錢的人生場景」。空間狀態，會影響一個人的決策品質。當生活被雜物包圍，大腦會長期處在資訊過載狀態，自然更容易做出衝動消費。整理空間，其實是在替自己創造一個能夠冷靜思考金錢的環境。
「金錢 × 物品 × 整理」的 6 層惡性循環
1.不整理 → 東西越堆越多。
2.不清楚自己有什麼 → 重複購買。
3.不必要支出暴增。
4.花費無法掌控。
5.錢留不住。
6.更不想整理（循環加速）。
這套循環之所以可怕，在於它不會一次爆發，而是慢慢侵蝕。每一筆看似不大的浪費，最後都會變成「怎麼存都存不起來」的無力感。打破循環的關鍵，不在賺更多，而是先停止無意識的消耗。
2026 開始，一個月做一次「財務覺醒行動」
用手機拍下房間各個角落，然後問自己 5 個問題：
1.這些東西，我真的需要嗎？
2.哪些是多餘的？
3.哪些「沒有也沒差」？
4.哪些是真的值得？
5.我未來還想買什麼？為什麼？
拍照這個動作，會自然訓練你分辨「需要」與「想要」能把「習慣性忽略」轉化成「具體可見」。當你親眼看到那些長期沒用、卻佔據空間與金錢的物品，內心自然會產生反思。這不是自責，而是一種重新掌控生活的開始。
花錢前，請一定要問自己的 3 個致命問題
1.「我知道今天花了多少錢嗎？」
2.「錢都花去哪了，卻想不起來？」
3.「發薪日前幾天就見底？」
如果三個都中，問題不在收入，而在消費盲區。這三個問題，幾乎是所有存不了錢的人共同盲點。不是能力不足，而是缺乏回顧與記錄。只要開始對支出有意識，你就已經走在多數人前面，也替未來累積更多選擇的空間。
最關鍵的一句話：
「需要」＝生存與功能
「想要」＝慾望與衝動
我們最擅長的事，就是把「想要」包裝成「需要」。「想要」本身不是錯，但如果每一次都被包裝成「必要」，財務自然會失衡。學會誠實面對自己的慾望，是成熟理財的第一步。這不是否定享受，而是讓享受不再帶來後悔。
2026，不一定會讓你一夜致富，卻很可能成為你告別財務焦慮的轉捩點。當你願意開始整理錢包、空間與每一個消費理由，其實就是在替人生重新排序。錢不會辜負有意識對待它的人。2026就是你成為有錢體質的起點。
本文撰寫與摘自創意市集出版之《行動支付時代的金錢整理術》
更多三立新聞網報導
曹西平昔自爆日賺8萬！在東區、泰國置產 出道43年身家成謎
傳奇謝幕／巴菲特曝光人生勝利之道 懂這4件事讓自己人生大賺金山
資深藝人曹西平驚傳驟逝！生前長文曝光人生最大遺憾
曹西平遺囑「財產全留乾兒子」不保險 律師揭1招讓兄弟「全沒份」
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 8
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 21 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 228
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 50
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 23 小時前 ・ 21
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 5
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 99
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 6
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 19 小時前 ・ 10